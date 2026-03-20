จังหวัดตรังเตรียมการพร้อมรับหน้าที่เจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติปี 2571

นายณรงค์ โสภารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 ที่ห้องพระยารัษฎา ศาลากลาง จังหวัดตรัง นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบหมายให้พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ พร้อมด้วยนายอภิชาติ สาราบรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 41
สาระสำคัญที่ประชุมได้รับทราบความเป็นมาในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของจังหวัดตรัง ซึ่งได้ดำเนินการสมัครตามหลักเกณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ สนามแข่งขัน ที่พักรองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ บุคลากร ระบบคมนาคมและการสื่อสาร ความปลอดภัย การจราจร งบประมาณ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์
ทั้งนี้ จังหวัดตรังได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 13–24 สิงหาคม 2571 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 16–22 กันยายน 2571
นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการกำหนดสถานที่จัดการแข่งขันและฝึกซ้อม ซึ่งได้มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ศูนย์การแข่งขันหลัก เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์ที่ 1 อำเภอเมืองตรัง และอำเภอนาโยง ศูนย์ที่ 2 อำเภอย่านตาขาว อำเภอปะเหลียน และอำเภอหาดสำราญ ศูนย์ที่ 3 อำเภอกันตัง และอำเภอสิเกา ศูนย์ที่ 4 อำเภอห้วยยอด อำเภอวังวิเศษ และอำเภอรัษฎา
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเตรียมที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ การจัดระบบขนส่งและสาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัย การประชาสัมพันธ์ การจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ ตลอดจนการเตรียมบุคลากรและนักกีฬา เพื่อรองรับการจัดการแข่งขันที่ตอบโจทย์ภายใต้คุณภาพมาตรฐานสากล