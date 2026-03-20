“น้องพิ้งค์” หนึ่งเดียวของไทยทะลุก่อนรองฯแบดมินตันออร์เลอ็องที่ฝรั่งเศส

“น้องพิ้งค์” พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ ดาวรุ่งวัย 19 ปี มือ 27 ของโลก ฟอร์มร้อนแรงไม่หยุด ผ่านเข้ารอบ 8 คนสุดท้าย แบดมินตัน ออร์เลอ็อง มาสเตอร์ส ที่ฝรั่งเศส ได้สำเร็จ หลังทุบ ไป่ ยู่โป มือ 60 ของโลก จากไต้หวัน 2-0 เกม 21-18, 21-10 ในการลงเล่นรอบ 16 คน โดยเจ้าตัวผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปดวลกับ ริโกะ กุนจิ มือ 24 ของโลก และมือวางอันดับ 7 ของรายการต่อไป
ด้านประเภทชายเดี่ยว “อิคคิว” พณิชพล ธีระรัตน์สกุล ต้องจอดป้ายที่รอบ 16 คน หลังพ่ายให้กับ อเล็กซ์ ลานิเยร์ แชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี 2025 ซึ่งเป็นมือ 10 ของโลก และมือวางอันดับ 2 ของโลก จากฝรั่งเศสไป 0-2 เกม 12-21, 16-21
ประเภทหญิงคู่ “แพท" หทัยทิพย์ มิจาด กับ "กัสจัง" ณปภากร ตุงคะสถาน คู่มือ 49 ของโลก ก็ต้องจอดป้ายที่รอบ 16 คู่ หลังแพ้ให้กับ รุย ฮิโรคามิ กับ ซายากะ โฮบาระ คู่มือ 14 ของโลก และคู่มือ 4 รายการ จากญี่ปุ่น 0-2 เกม 13-21 และ 10-21