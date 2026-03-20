"เมียร์-มารินี" พร้อมประเดิมสนามใหม่ โมโตจีพี บราซิล

ศึก โมโตจีพี 2026 เตรียมดวลความเร็วสนามที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคมนี้ ที่ ออโตโมโตโดรม อินเตอร์นาซิอองนาล เดอ โกยาเนีย - อาอีร์ตง เซนน่า ประเทศบราซิล ซึ่งนับเป็นการคัมแบ็กสู่ปฏิทินการแข่งขันของ "บราซิเลียน กรังด์ปรีซ์" ครั้งแรกในรอบ 22 ปี
ล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคมนี้ “ลูก้า มารินี” ยอดนักบิดชาวอิตาเลียนเจ้าของรถแข่ง Honda RC213V หมายเลข 10 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี คาสตรอล พร้อมด้วยทีมเมทชาวสแปนิชอย่าง “โจอัน เมียร์” หมายเลข 36 และทีมงานได้เดินทางถึงสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ
“มารินี” เปิดเผยก่อนเข้าสู่สุดสัปดาห์ของ บราซิเลียน กรังด์ปรีซ์ ว่า "ผมอดใจรอไม่ไหวแล้วสำหรับสุดสัปดาห์นี้ บราซิล เป็นประเทศที่ผู้คนเต็มไปด้วยความคลั่งไคล้ และให้ความสนใจรถมอเตอร์ไซค์ การค้นพบสถานที่ใหม่ๆ ก็คือหนึ่งในจุดเด่นของ โมโตจีพี ซึ่งในปี 2025 ผมได้ลองขี่รถ Honda CBR ในสนามนี้แล้ว มันเป็นแทร็กที่ค่อนข้างแคบ และผมเองก็ตั้งตารอดูความเปลี่ยนแปลงของสนามที่ได้รับการปรับปรุงนับตั้งแต่ตอนนั้น"
"ส่วนแพ็คเกจรถแข่งของเราค่อนข้างแข็งแกร่งตั้งแต่เริ่มต้นสุดสัปดาห์ หากดูจากสนามแรกที่ประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้เราต่อสู้ได้อย่างสูสีในสนามใหม่ๆ ด้วยเงื่อนไขแบบนี้จะทำให้ทุกอย่างใกล้เคียงกันมากขึ้น โดยเราแสดงให้เห็นแล้วในการแข่งขันที่ ฮังการี ในปีที่ผ่านมา ว่าสามารถทำผลงานอยู่ในระดับใด สำหรับการแข่งขันที่ประเทศไทยจบลงอย่างน่าพอใจ ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะก้าวไปอีกขั้นและขยับเข้าไปหากลุ่มหน้ามากขึ้น"
ด้านทีมเมทอย่าง “เมียร์” กล่าวว่า "เราเดินทางมาที่ โกยาเนีย ด้วยแรงจูงใจเต็มเปี่ยม ซึ่งเรามีความแข็งแกร่งอย่างมากในการแข่งขันเมนเรซที่ประเทศไทย การปรับตัวให้เข้ากับสนามแข่งใหม่ๆ เป็นสิ่งที่ผมทำได้ค่อนข้างดีอยู่แล้ว และรถฮอนด้าก็หาเซ็ตติ้งได้เร็ว ดังนั้นผมคิดว่าเราจะอยู่ในระดับที่ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่เริ่มต้นได้เลย แน่นอนว่าต้องดูว่าสนามเป็นยังไง และทุกคนทำผลงานออกมาแบบไหน แต่อีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สุดสัปดาห์นี้น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น ก็เพราะที่นี่คือ บราซิล เพราะผมได้ยินเรื่องราวของที่นี่มาเยอะมาก ดังนั้นจึงเฝ้ารอที่จะลงสนามไม่ไหวแล้ว"
ขณะเดียวกัน บราซิเลียน กรังด์ปรีซ์ ยังเป็นสนามโฮมเรซครั้งแรกของรุกกี้อย่าง “ดิโอโก้ โมเรร่า” นักบิดดาวรุ่งชาวแซมบ้าเจ้าของหมายเลข 11 จาก โปร ฮอนด้า แอลซีอาร์ ที่เปิดตัวในฤดูกาลนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม รวมถึงทีมเมทจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสหมายเลข 5 อย่าง “โยฮันน์ ซาร์โก” จาก คาสตรอล ฮอนด้า แอลซีอาร์
สำหรับสนามใหม่อย่าง ออโตโมโตโดรม อินเตอร์นาซิอองนาล เดอ โกยาเนีย - อาอีร์ตง เซนน่า ประเทศบราซิล นับเป็นสนามที่ยังไม่มีนักบิดคนใดเคยลงทำการแข่งขันมาก่อน หลังจากได้รับการปรับปรุงเพื่อรองรับการแข่งขัน บราซิเลียน กรังด์ปรีซ์ ซึ่งห่างหายจากปฏิทินของ โมโตจีพี ถึง 22 ปี
สนามแห่งนี้มีระยะทางต่อรอบทั้งสิ้น 3.84 กิโลเมตร มีทั้งหมด 14 โค้ง ขวา 9 โค้ง และ ซ้าย 5 โค้ง คาแร็กเตอร์เป็นแบบผสมผสานระหว่างโซนโค้งต่อเนื่อง และใช้พละกำลังเครื่องยนต์ในเซ็คเตอร์ 4 ต่อไปยังเซ็คเตอร์ 1 โดยทางตรงยาวที่สุด 994 เมตร ซึ่งถือว่าท้าทายความสามารถของนักแข่งในการขับขี่ รวมถึงแต่ละทีมในการเซ็ตติ้งรถอย่างมาก
ทั้งนี้ ศึก บราซิเลียน กรังด์ปรีซ์ จะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมในคืนวันศุกร์ที่ 20 มีนาคมนี้ ก่อนจะจับเวลารอบควอลิฟายในคืนวันเสาร์ที่ 21 มีนาคมนี้ และดวลความเร็วรอบสปรินต์ ในคืนเดียวกันเวลา 01.00 น. (ข้ามสู่วันใหม่) ตามเวลาประเทศไทย จากนั้นจะดวลความเร็วรอบเมนเรซในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคมนี้ เริ่มต้นด้วย โมโตทรี 22.00 น. ต่อด้วย โมโตทู 23.15 น. และปิดท้ายด้วยโมโตจีพี 01.00 น. ซึ่งเป็นการข้ามสู่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคมนี้ ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV