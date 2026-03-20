"จิรัฏฐ์" ปราบหนุ่มเยอรมันฉลุยตัดเชือก แชมป์สนามแรกยังแกร่งหวดไทยแลนด์ 2

การแข่งขันเทนนิส รายการ "ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ" ประจำปี 2569 สนาม 2 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2569 ในประเภทเดี่ยว เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศ จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ หนุ่มกรุงเทพฯ เจ้าของเหรียญเงินชายเดี่ยวกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ที่ประเทศมาเลเซีย โชว์ความแข็งแกร่ง เอาชนะ โจนาธาน รอธ จากเยอรมนี ในประเภทชายเดี่ยว รอบก่อนรองฯ 2-0 เซต 6-1, 6-3 ส่งผลให้ จิรัฏฐ์ มือ 11 ของไทย และมือวาง 2 เข้าไปตัดเชือกกับ กฤติน โกยกุล มือ 17 ของไทย และมือวาง 4 จากพังงา
ด้านหญิงเดี่ยว ธนัชพร ยังโหมด มือ 10 ของไทย และมือวาง 2 จากชลบุรี ดีกรีแชมป์ศึกไทยแลนด์ฯ สนามแรกของปีนี้ เดินหน้าเข้ารอบได้ตามคาด หลังจากเอาชนะ ลีเดียร์ พอดโกริชานี่ ลูกครึ่งไทย-รัสเซีย มือ 20 ของไทย จากสุราษฎร์ธานี ในรอบก่อนรองฯ 2-0 เซต 6-4, 6-2 สำหรับรอบรองชนะเลิศ ธนัชพร จะพบกับ พิมพ์มาดา ทองคำ มือ 17 ของไทย จากสุราษฎร์ธานี รองแชมป์สนามแรก
ด้านผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ กฤติน โกยกุล (พังงา) ชนะ ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ (ขอนแก่น) 6-4, 4-0 Ret. (เจ็บสะโพกซ้าย), คมธัช กิตตโชค (กทม.) ชนะ นพดล น้อยกอ (พิจิตร) 0-6, 6-3 และ 3-0 Ret. (เจ็บเข่าซ้าย), เครดิต ไชยรินทร์ (กทม.) ชนะ คงทรัพย์ คงคา (กทม.) 7-6(2), 7-5
หญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ พัชรินทร์ ชีพชาญเดช (ขอนแก่น) ชนะ ริโอะ ฮิกาชิ (กทม.) 6-1, 6-2, วรรษชล สวัสดี (พิษณุโลก) ชนะ ลัลดา กำหอม (กทม.) 7-5, 6-4, พิมพ์มาดา ทองคำ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ มาหยา บุญญาอรุณเนตร (กทม.) 7-5, 6-0
หญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ กมลวรรณ ยอดเพ็ชร (อยุธยา)-มาลัยลักษณ์ เดลิล่าห์ ปทุมมา คุโรเนน (ลาว) ชนะ ปพิชญา อิสโร (สงขลา)-ณัชชารีย์ ธีรโชติจิรานนท์ (ประจวบคีรีขันธ์) 6-1, 6-4