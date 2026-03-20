บิ๊กดีลสุดเซอร์ไพรส์! สุขเดฟ โคเคอร์ อดีตนักยัดห่วงทีมชาติไทย เปิดตัวร่วมงาน JB League 2026

ความเคลื่อนไหวล่าสุดของวงการบาสเกตบอลเยาวชน Junior Ballers League หรือ JB League 2026 สร้างความฮือฮาอีกครั้ง ด้วยการประกาศดึงตัว โค้ชเดฟ สุขเดฟ โคเคอร์ หรือที่แฟนบาสเกตบอลรู้จักกันในนาม King Dave อดีตนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทยและผู้เล่นระดับแชมป์อาเซียน เข้าร่วมเป็นหนึ่งในเฮดโค้ชที่จะมาคุมทีมและปั้นนักกีฬาเยาวชนในทัวร์นาเมนต์ปีนี้
การเข้ามาร่วมงานของโค้ชเดฟ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการฝึกสอนของลีกให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ด้วยประสบการณ์อันยาวนานทั้งในระดับทีมชาติ การคว้าแชมป์ ASEAN Basketball League (ABL) แชมป์ Thailand Basketball League (TBL) และประสบการณ์ในฐานะเฮดโค้ชจาก Hoops Pro ที่พร้อมจะนำมาถ่ายทอดให้กับนักกีฬารุ่นจิ๋ว โดยเตรียมงัดสไตล์การทำทีมที่ดุดัน เน้นเกมรับที่แข็งแกร่ง และปลูกฝังทัศนคติการเล่นแบบทีมเวิร์ก รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ยังคงกระหายในชัยชนะ
สุขเดฟ โคเคอร์ กล่าวถึงการเข้ามาร่วมงานกับ JB League 2026 ในครั้งนี้ว่า “รู้สึกตื่นเต้นและยินดีมากที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ JB League 2026 เป้าหมายหลักไม่ใช่แค่การพาทีมคว้าแชมป์ แต่คือการถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งหมดที่มีให้กับน้องๆ เยาวชน
“อยากให้เด็กๆ ทุกคนซึมซับการเล่นเป็นทีมเวิร์ก การมีระเบียบวินัยในเกมรับ และที่สำคัญคือต้องมีทัศนคติที่ถูกต้อง ทั้งความถ่อมตัวและความกระหายที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เชื่อว่าเวทีนี้จะเป็นบันไดก้าวสำคัญที่ช่วยให้นักกีฬาเยาวชนไทยเติบโตไปในเส้นทางที่ถูกต้อง”
ทางด้าน กฤติกร ธนมหามงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การจัดการแข่งขัน Junior Ballers League กล่าวถึงความร่วมมือนี้ว่า “การได้โค้ชเดฟซึ่งมีโปรไฟล์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเข้ามาร่วมเป็นเฮดโค้ช ถือเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่จะช่วยเติมเต็มให้ JB League ฤดูกาลนี้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
“ที่สำคัญประสบการณ์และความเป็นผู้นำของโค้ชเดฟจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักกีฬาเยาวชนได้อย่างแน่นอน”
