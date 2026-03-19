กองกลาง "กาลาฯ" ชนป้ายนิ้วเกือบขาด ผ่าตัดทีี่ลิเวอร์พูล

โนอา แลง มิดฟิลด์ กาลาตาซาราย เตรียมเข้ารับการผ่าตัด ที่เมืองลิเวอร์พูล หลังเป็นแผลลึกตรงนิ้วหัวแม่มือ ระหว่างความปราชัย 0-4 ที่แอนฟิลด์ ศึกยูฟา แชมเปียนส์ ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้าย เลก 2 วันพุธที่ผ่านมา (18 มี.ค.)
กองกลางวัย 26 ปี ปะทะกับแผ่นป้ายโฆษณาข้างสนามนาที 76 แล้วทิ้งตัวนอนบนพื้น กุมนิ้วหัวแม่มือ หลังมองบาดแผลที่มือขวา
แลง ดูเหมือนได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยมีผู้เล่น "หงส์แดง" อาทิ อลิสสัน เบ็คเกอร์ นายทวาร และ เวอร์จิล ฟาน ไดจ์ก กัปตันทีม เข้ามาปลอบ ขณะทีมแพทย์ปฐมพยาบาล
นักเตะดีกรีทีมชาติเนเธอร์แลนด์ส สวมหน้ากากออกซิเจน ก่อนถูกหามออกจากสนาม
ตามแถลงการณ์สโมสร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม ระบุ แลง เป็นแผลลึกตรงนิ้วโป้งขวา และมีกำหนดผ่าตัดที่เมืองลิเวอร์พูล อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าร่วมกับทีมแพทย์ของเรา
เจ้าหน้าที่ของ ลิเวอร์พูล และ สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (UEFA) ร่วมกันตรวจสอบป้ายโฆษณาตรงจุดเกิดเหตุ และสำนักข่าว "บีบีซี" ของอังกฤษ กำลังรอความเห็นจาก "ยูฟา"