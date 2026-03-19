“น้องมินิ” แชมป์สเก็ตบอร์ดจิ๋วปลุกอะดรีนาลีนสายอ่านชวนร่วมงานสัปดาห์หนังสือฯ ครั้งที่ 54

วงการกีฬา ผสานพลังโลกการอ่าน อย่างคึกคัก เมื่อ “น้องมินิ” เด็กหญิงจันทร์เก้า อุดมเพ็ญ นักกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทย เจ้าของสถิตินักกีฬาไทยอายุน้อยที่สุดที่คว้าเหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปรากฏตัวบนเวทีแถลงข่าว ชวนแฟนกีฬาและคนทุกวัย ร่วมเปิดประสบการณ์ครั้งสำคัญ ในงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 54 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 24” ภายใต้ธีม “Read The Legend” ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 6 เมษายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
“น้องมินิ” เผยถึงแรงบันดาลใจจากการอ่าน พร้อมถ่ายทอดมุมมองในแบบนักกีฬายุคใหม่ว่า การอ่านเปรียบเสมือนการฝึกซ้อมที่ช่วยเสริมทั้งทักษะและความคิด “หนังสือคืออีกหนึ่งสนามที่ทำให้หนูได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด อยากชวนทุกคน โดยเฉพาะเพื่อน ๆ Gen Z มาลองเปิดใจอ่านหนังสือ แล้วจะค้นพบแรงบันดาลใจของตัวเองค่ะ”
ด้าน ณัฐกร วุฒิชัยพรกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ระบุว่า แนวคิด “Read The Legend” ในปีนี้ มุ่งสะท้อนพลังของ “ตำนาน” ที่มีชีวิต ไม่หยุดอยู่แค่อดีต แต่ถูกส่งต่อผ่านหนังสือและผู้คนสู่ยุคปัจจุบัน พร้อมรวบรวมหนังสือคุณภาพกว่า 10 ล้านเล่ม จาก 362 สำนักพิมพ์ บนพื้นที่กว่า 30,000 ตารางเมตร ครอบคลุม 1,028 บูท ให้ผู้อ่านทุกวัยได้เลือกช้อปอย่างจุใจ
ไฮไลต์สำคัญยังรวมถึงเวทีเจรจาซื้อขายลิขสิทธิ์ “Bangkok Rights Fair 2026” ระหว่างวันที่ 27–28 มีนาคม ซึ่งคาดสร้างรายได้กว่า 90 ล้านบาท ตอกย้ำศักยภาพไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมหนังสือระดับภูมิภาค
ภายในงานยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมกว่า 100 รายการ ทั้งนิทรรศการระดับประเทศ เวทีเสวนานักเขียนชื่อดัง และโซนหนังสือครบทุกแนว ครอบคลุม 8 โซนไฮไลต์ ได้แก่ โซนนิยายและวรรณกรรม โซนการ์ตูนและวัยรุ่น โซนหนังสือทั่วไป โซนหนังสือเก่า โซนหนังสือเด็กและการศึกษา โซนหนังสือต่างประเทศ โซน Non book และบอร์ดเกม รวมถึงโซนใหม่ Boy’s Love/Girl’s Love ที่กำลังมาแรง ตอบโจทย์ผู้อ่านยุคใหม่
พร้อมยกทัพกิจกรรมแม่เหล็กดึงดูดผู้เข้าชม อาทิ นิทรรศการ “Read The Legend : หนังสือต้องห้าม (ลืม)” และกิจกรรม “Meet the Legends” เปิดเวทีพบปะนักเขียนระดับตำนานแบบใกล้ชิด รวมถึงการแสดงหุ่นมือระดับตำนาน “คณะหุ่นเจ้าขุนทอง ” เวิร์กชอปสร้างสรรค์ และกิจกรรมครีเอทีฟ “กระทรวงว่าการนักอ่านมืออาชีพ” ที่รวมพลังครีเอเตอร์ กว่า 200 คน ปลุกกระแสการอ่านให้กลายเป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่
แฟนๆกีฬาและนักอ่านไม่ควรพลาด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี และสร้าง “ตำนานการอ่านบทใหม่” ไปพร้อมกัน ตั้งแต่ 26 มีนาคม – 6 เมษายน 2569 เวลา 10.00–21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
