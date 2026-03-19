ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ เปลี่ยนชื่อสมาคมมวยไทยสมัครเล่น สู่สมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทย

โปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อสมาคมใหม่จากเดิม สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็น สมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผลในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2568 ทำให้กิจกรรมและภารกิจทั้งหมดที่จะดำเนินการเกี่ยวกับกีฬามวยไทยภายใต้ระเบียบและการกำกับดูแลของ กกท. รวมทั้งการดำเนินการจัดการแข่งขันระหว่างประเทศและนานาชาติ จะอยู่เป็นไปในนามของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เท่านั้น
สมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ ได้รับกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เป็นสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในขณะดำรงพระอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2544 ให้เป็น สมาคมในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ก่อนที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดให้ใช้คำว่า “กีฬา” ในชื่อชนิดกีฬาที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคมกีฬา “แห่งประเทศไทย” ในเวลาต่อมา
ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมฯได้เผยว่า เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทรงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งตนและคณะกรรมการบริหารสมาคมรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่ง โดยจะตั้งใจทำให้กิจกรรมกีฬามวยไทยแพร่หลายมากขึ้นกว่าเดิมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ