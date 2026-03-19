“กฤติน” กดญี่ปุ่นขาดกระจุย ฉลุยก่อนรองฯหวดไทยแลนด์ สนาม 2

การแข่งขันเทนนิส รายการ "ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ" ประจำปี 2569 สนาม 2 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2569 เป็นรอบเมนดรอว์วันที่สาม
ประเภทชายเดี่ยว รอบสอง (16 คน) กฤติน โกยกุล นักหวดหนุ่มพังงา มือวาง 4 ดีกรีแชมป์ศึกไทยแลนด์ฯ สนามแรก และมือ 17 ของไทย ใช้ความแข็งแกร่งหวดเอาชนะ เท็ตตะ โอยามะ จากญี่ปุ่น ได้อย่างขาดลอย ด้วยสกอร์ 6-1 และ 6-0 กฤติน ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับ ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ มือวาง 8 จากขอนแก่น และมือ 23 ของไทย
ด้านหญิงเดี่ยว รอบสอง (16 คน) พิมพ์มาดา ทองคำ จากสุราษฎร์ธานี รองแชมป์ศึกไทยแลนด์ฯ สนามแรก พบกับรุ่นน้องดาวรุ่ง โชติรินทร์ แก้วก่า จากชลบุรี ปรากฎว่า คู่นี้ต้องเล่นเซตสามเพื่อตัดสิน และเป็น พิมพ์มาดา ที่ใช้ประสบการณ์คว้าชัยและแซงเอาชนะไป 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 7-6 ไทเบรก 8-6, 2-6 และ 6-1 พิมพ์มาดา ซึ่งปัจจุบันเป็นมือ 17 ของไทย ฉลุยสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับ มาหยา บุญญาอรุณเนตร จาก กทม. มือ 31 ของไทย
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบสอง คมธัช กิตตโชค (กทม.) ชนะ อริยพล หลีกุล (สงขลา) 6-2, 6-2, จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ (กทม.) ชนะ วรเมธ บุญพึ่ง (สุรินทร์) 6-2, 6-0, ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ (ขอนแก่น) ชนะ สุทธิภัทร ยุนกระโทก (นนทบุรี) 6-1, 6-0
เครดิต ไชยรินทร์ (กทม.) ชนะ แทนตะวัน แมคจิโอลิ (กทม.) 6-1, 6-1, นพดล น้อยกอ (พิจิตร) ชนะ มัลคอล์ม ราชีด (สหรัฐฯ) 7-6(0), 7-5, คงทรัพย์ คงคา (กทม.) ชนะ เซเมน โวโรนิน 2-1 Ret. (เจ็บไหล่ขวา), เตชธรรม ศรีเสน (ประจวบคีรีขันธ์) แพ้ โจนาธาน โรธ (เยอรมนี) 0-6, 7-5 และ 1-6
หญิงเดี่ยว รอบสอง ธนัชพร ยังโหมด (ชลบุรี) ชนะ ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ (กทม.) 6-2, 6-1, มาหยา บุญญาอรุณเนตร (กทม.) ชนะ พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ (นครปฐม) 6-2, 6-2, ลีเดียร์ พอดโกริชานี่ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ ณัชชารีย์ ธีรโชติจิรานนท์ (ประจวบคีรีขันธ์) 6-1, 6-1, ริโอะ ฮิกาชิ (กทม.) ชนะ สุกฤตา สุขแก้ว (พัทลุง) 6-4, 6-0, วรรษชล สวัสดี (พิษณุโลก) ชนะ พลอยทิพย์ ธนศิรินวกุล (กทม.) 6-3, 6-2, พัชรินทร์ ชีพชาญเดช (ขอนแก่น) ชนะ พิมพ์ลภัส ลิม (กทม.) 6-3, 4-6 และ 6-1