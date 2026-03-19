วินด์เซิร์ฟไทยเตรียมซ้อมพิกัดก่อนลุยเอเชียนบีชเกมส์ที่จีนปลายเดือนเม.ย.

ทีมโต้คลื่นไทยชุดเตรียมทำศึกเอเชียนบีชเกมส์ 2026 ที่จีน ในเดือนเม.ย.นี้ ซ้อมเต็มพิกัด เน้นเสริมสร้างความแข็งแกร่ง พละกําลัง โดยเฉพาะการออกสตาร์ทให้มีพลัง เร็ว และแรงมากขึ้น รวมทั้งนักกีฬาทุกคนสอบปลายภาคเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถมุ่งมั่นกับการฝึกซ้อมได้เต็มที่ ภาพรวมมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจดีมาก ตั้งเป้าอย่างน้อย 1 เหรียญทองแดง
ความเคลื่อนไหวนักกีฬาวินด์เซิร์ฟทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ที่เมืองซานยา ประเทศจีน ในเดือนเมษายน 2569 กำหนดชิงชัย 2 เหรียญทอง ได้แก่ ประเภทกัสตรา ฟอยล์ รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี ชาย และ ประเภทกัสตรา ฟอยล์ รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี หญิง โดยทีมไทยส่งนักกีฬาดาวรุ่ง 4 คน ลงแข่งขัน ได้แก่ นักกีฬาชาย วชิรวิทย์ ทนอุป, รัชชานนท์ ขุนเจ๋ง และ นักกีฬาหญิง ชนัฐกานต์ เจริญสุข, วรรณิดา วินทะชัย ภายใต้การควบคุมของ “โค้ชโอ๊ต” นายณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์ ผู้ฝึกสอน
ล่าสุด นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สำหรับการฝึกซ้อมในช่วงนี้ “โค้ชโอ๊ต” ได้เน้นในเรื่องการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง พละกําลัง โดยเฉพาะการออกสตาร์ทให้มีพลัง เร็ว และแรงมากขึ้น รวมทั้งนักกีฬาทุกคนสอบปลายภาคเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถมุ่งมั่นกับการฝึกซ้อมได้เต็มที่ ภาพรวมถือว่าทุกคนมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจดีมาก ขณะที่คู่แข่งสำคัญจะเป็นนักกีฬา “เจ้าภาพ” จีน และ ฮ่องกง อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่านักกีฬาไทยค่อนข้างเสียเปรียบในเรื่องของอายุ เนื่องจากแต่ละคนอายุอยู่ที่ 16-17 ปี แต่ต้องไปแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี แต่ส่วนตัวยังมั่นใจศักยภาพของนักกีฬาไทย โดยตั้งเป้าไว้อย่างน้อย 1 เหรียญทองแดง
พ่อบ้านโต้คลื่นไทย กล่าวต่อว่า กรณีที่ ”เจ้าภาพ“ จีน ได้ประกาศปรับเปลี่ยนอุปกรณ์จากเดิมประเภทไอคิว ฟอยล์ มาเป็นประเภทกัสตรา ฟอยล์ ซึ่งกัสตรา ฟอยล์ จะเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศจีน มีแข่งภายในประเทศจีนเท่านั้น ในจุดนี้ต้องยอมรับว่า “เจ้าภาพ” จีน จะได้เปรียบในเรื่องของความคุ้นเคยอุปกรณ์กว่าทุกชาติ โดยทีมไทยได้ซื้อบอร์ดกัสตรา ฟอยล์ มาฝึกซ้อมที่ประเทศไทยจำนวน 4 ชุด ซึ่งปัจจุบันก็ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในการฝึกซ้อมเป็นหลัก ตอนนี้ทุกคนปรับตัวกับอุปกรณ์ได้ดี
ทั้งนี้ คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมวินเซิร์ฟไทย มีกำหนดเดินทางไปเมืองซานยา ประเทศจีน ในวันที่ 16 เมษายน 2569 โดยกีฬาวินด์เซิร์ฟมีกำหนดแข่งขันวันที่ 23-28 เมษายน 2569