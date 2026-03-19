โค้งสุดท้ายศึก “พรีเมียร์ ลีก” เชลซีเหนื่อยบุกถิ่นเอฟเวอร์ตัน ถ่ายทอดสดครบทุกคู่ทาง Monomax

ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ สุดสัปดาห์ วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569 และ วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2569 เตรียมมอบความมันแบบต่อเนื่องตลอดสองวันเต็ม เมื่อบรรดาทีมลุ้นแชมป์และทีมหนีตกชั้น ต่างมีคิวลงสนามในเกมที่มีความหมายต่ออันดับบนตาราง บิ๊กแมตช์ที่แฟนบอลห้ามพลาด โดยเฉพาะ ไบรท์ตัน พบ ลิเวอร์พูล ซึ่งถูกยกให้เป็นคู่เด่นประจำสัปดาห์ ขณะที่ บอร์นมัธ พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าจับตาและดาร์บี้แมตช์ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พบ ซันเดอร์แลนด์ ก็เต็มไปด้วยความเข้มข้นไม่แพ้กัน ถ่ายทอดสดครบทุกคู่ทาง Monomax และบางคู่รับชมได้ทาง ช่อง MONO29
เริ่มต้นความมันใน วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569 เวลา 03.00 น. (คืนวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569) Monomax ถ่ายทอดสด บอร์นมัธ ดวลกับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เกมสำคัญของ “ปีศาจแดง” ที่ต้องเน้นชัยชนะเพื่อรักษาตำแหน่งในกลุ่มหัวแถว
จากนั้นช่วงหัวค่ำ วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569 เวลา 19.30 น. Monomax ยิงสดเกมบิ๊กแมตช์ เมื่อ ไบรท์ตัน เปิดบ้านดวล ลิเวอร์พูล ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาล “หงส์แดง” จำเป็นต้องบุกเก็บสามแต้มเพื่อรักษาโมเมนตัมและเพิ่มโอกาสขยับอันดับ และ เวลา 22.00 น. ฟูแล่ม พบ เบิร์นลีย์ เกมสำคัญในโซนกลางตารางที่อาจส่งผลต่อการหนีพื้นที่อันตราย โดยคู่นี้ถ่ายทอดสดทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29 ก่อนเข้าสู่วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2569 เวลา 00.30 น. (คืนวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569) เอฟเวอร์ตัน เปิดบ้านรับ เชลซี เกมที่ทั้งสองทีมต้องการแต้มเพื่อขยับอันดับ ก่อนที่ช่วงเช้ามืดเวลา 03.00 น. ลีดส์ ยูไนเต็ด พบ เบรนท์ฟอร์ด ซึ่งเป็นเกมของสองทีมสไตล์เกมรุกจัดจ้าน มีโอกาสสร้างความตื่นเต้นให้แฟนบอลตลอด 90 นาที
ในช่วงหัวค่ำวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2569 เวลา 19.00 น. ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ศึกดาร์บี้แมตช์แห่งแดนอีสานอังกฤษ เมื่อ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ปะทะ ซันเดอร์แลนด์ เกมแห่งศักดิ์ศรีที่เต็มไปด้วยแรงกดดันและบรรยากาศเร้าใจจากแฟนบอลทั้งสองฝั่ง ก่อนจะปิดท้ายโปรแกรมประจำสัปดาห์ เวลา 21.15 น. ลงสนามพร้อมกันสองคู่ โดย แอสตัน วิลล่า เปิดบ้านพบ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ในเกมที่ทั้งสองทีมต้องการแต้มเพื่อขยับสถานการณ์และสร้างความได้เปรียบในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาล ขณะที่ ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เปิดบ้านรับ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ซึ่ง “ไก่เดือยทอง” จำเป็นต้องเร่งเก็บคะแนนเพื่อเรียกความมั่นใจและรักษาโมเมนตัมของทีมในช่วงท้ายซีซั่น ทั้งหมดนี้รับชมทาง Monomax
