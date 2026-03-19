พอเพียง” ประเดิมแชมป์ สิงห์ ไลท์ฯ อุ่นเครื่องไทยแอลฯ ที่หัวหิน

พอเพียง สุวรรณาประสิทธิ์ นักกอล์ฟสมัครเล่นจากกรุงเทพฯ เฉือนเพลย์ออฟชนะ ฐิตาภา ภักดีเศรษฐกุล โปรสาวจากสงขลา ประเดิมคว้าแชมป์คัลเลอร์ ทัวร์ “สิงห์ ไลท์@รอยัล หัวหิน” ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดการแข่งขันคัลเลอร์ ทัวร์ รายการ “สิงห์ ไลท์@รอยัล หัวหิน” ชิงเงินรางวัลรวม 1 แสนบาท ซึ่งเป็นการแข่งขันวันเดย์ ทัวร์ แบบสโตรกเพลย์ 18 หลุม อุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันรอบทัวร์นาเมนท์ “สิงห์-เอสเอที รอยัล หัวหิน เลดีส์ แชมเปียนชิพ 2026 ณ สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน ระยะ 6,346 หลา พาร์ 72 จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนักกอล์ฟอาชีพและสมัครเล่นร่วมแข่งขัน 85 คน
ผลปรากฏว่า เอญ่า-พอเพียง สุวรรณาประสิทธิ์ วัย 16 ปีอดีตนักเรียนจากเทรล อินเตอร์เนชั่นแนล สคูล และโปรอ๋อม-ฐิตาภา ภักดีเศรษฐกุล วัย 26 ปีจากสงขลา อดีตนักเรียนทุนจากมหาวิทยาลัยเพอร์ดู จบสกอร์เท่ากันที่ 1 อันเดอร์พาร์ 71 ต้องเพลย์ออฟหาแชมป์ที่หลุม 10 พาร์ 4 และเป็นพอเพียงทำสองพัตต์เก็บพาร์คว้าถ้วยแชมป์ไปครอง ส่วนฐิตาภา จบอันดับสองแต่รับเงินรางวัลชนะเลิศไป 15,000 บาท
พอเพียง สุวรรณาประสิทธิ์ เผยหลังคว้าแชมป์ว่า “รู้สึกตื่นต้นที่ได้ออกไปเพลย์ออฟ ก็คิดว่าทำให้ดีที่สุด ตอนแชมเปียนชิพพัตต์รู้สึกตื่นเต้น ก็พัตต์ให้เหมือนในรอบปกติ พยายามไม่คิดอะไร ชนะครั้งนี้ก็ทำให้มั่นใจขึ้น จริงๆสนามนี้เป็นสนามที่ไม่เคยทำได้ดีเลย ไม่ว่าจะเล่นมากี่ครั้ง ก็รู้สึกมั่นใจขึ้นมาก ถือว่าได้เอาชนะตัวเองด้วย”
สำหรับรอบทัวร์นาเมนท์รายการ “สิงห์-เอสเอที รอยัล หัวหิน เลดีส์ แชมเปียนชิพ 2026” ชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านบาท จะแข่งขันที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคมนี้