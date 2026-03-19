อลป.ไทย จับมือ UNFPA และ HiSoParty เปิดตัว “มูลนิธิคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยทางกีฬาฯ”

คณะกรรมการโอลิมปิคฯ จับมือ UNFPA และ HiSoParty เปิดตัว “มูลนิธิคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยทางกีฬาฯ” ดึงเหล่าเซเลบริตี้และนักธุรกิจแถวหน้าผนึกกำลังสร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการกีฬาไทย
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) และ HiSoParty ประกาศความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ในงานการกุศลเพื่อเปิดตัว “มูลนิธิคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยทางกีฬาในประเทศไทย” (Safeguarding in Sports Thailand Foundation) มุ่งเน้นการปกป้องสิทธิ ยกระดับสวัสดิภาพ และสร้างระบบ Safe Sport ให้เกิดขึ้นจริง ณ บ้านคุณอุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ
การผนึกกำลังครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย คุณศิริลักษณ์ เชียงว่อง (UNFPA) และ คุณปรียามล ธนวิสุทธิ์ (HiSoParty) โดยมี คุณอุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ที่ปรึกษาโครงการ เป็นผู้สนับสนุนหลักด้านสถานที่และอาหารสำหรับการจัดกิจกรรมระดมทุนในครั้งนี้
พลังแห่งการให้จากเหล่าบุคคลแถวหน้าและตำนานนักกีฬาโลก
บรรยากาศภายในงานได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจาก เหล่านักธุรกิจชั้นนำ ดารา และเซเลบริตี้ชื่อดังมากมาย ที่พร้อมใจกันมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคม นำโดยไอคอนิกของเมืองไทยอย่าง คุณคริสติน่า อากีล่าร์ และ คุณเมทินี กิ่งโพยม ที่มาร่วมแสดงพลังสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิฯ พร้อมด้วย คุณสุริยน ศรีอรทัยกุล ผู้นำกิจกรรมระดมทุนและประมูลของรักชิ้นพิเศษจากนักกีฬาระดับตำนาน เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนเข้าสู่มูลนิธิฯ
ไฮไลท์กิจกรรมการกุศลและแขกผู้มีเกียรติ:
• รอบ Sit Down Luncheon: ร่วมพูดคุยและประมูลของรักจากนักกีฬาขวัญใจชาวไทย คุณชนาธิป ซ้อนขำ และ คุณภราดร ศรีชาพันธุ์ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติระดับ VVIP ที่มาร่วมสร้างกุศลอย่างคับคั่ง
• รอบ High Tea: ต่อเนื่องกิจกรรมระดมทุนร่วมกับนักเทนนิสระดับโลก คุณดนัย อุดมโชค เพื่อบันทึกภาพประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการยกระดับวงการกีฬาไทย
ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา เน้นย้ำว่า “ความสำเร็จของนักกีฬาต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความร่วมมือของทั้ง 3 องค์กร รวมถึงพลังสนับสนุนจากพันธมิตรทุกภาคส่วน ดารา นักธุรกิจ และเซเลบริตี้ในวันนี้ คือก้าวสำคัญที่จะยกระดับธรรมาภิบาลวงการกีฬาไทยให้เทียบเท่าระดับสากลอย่างแท้จริง”
การเปิดตัวมูลนิธิฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักกีฬาไทย เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาวงการกีฬาไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืนและสง่างาม