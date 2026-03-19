ตำนานทีมชาติอิตาลี "โรแบร์โต้ บาจโจ้" เตรียมมาเยือนไทยในงาน TSCC'26 พฤษภาคมนี้

ไฮไลท์สุดพิเศษของงาน Thailand Sports Collectibles Convention 2026 (TSCC'26) ที่จะจัดขึ้น 2 วันเต็ม ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2569 กับโอกาสหาได้ยากที่จะพบตำนานฟุตบอลระดับโลก "เทพบุตรเปียทองคำ" โรแบร์โต้ บาจโจ้ ผู้คว้ารางวัล Ballon d'Or ปี 1993 ในการมาเยือนเมืองไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ 30 ปี พร้อมกิจกรรม Meet and Greet สุดพิเศษที่จะมีแฟนบอลเพียง 250 คนเท่านั้นที่จะได้ถ่ายภาพ 1:1 และรับลายเซ็นบนผลงานศิลปะสุดเอกซ์คลูซีฟ ภายในงานนี้เท่านั้น
โรแบร์โต้ บาจโจ้ (Roberto Baggio) หรือที่รู้จักในฉายา "Il Divin Codino" (The Divine Ponytail - เทพบุตรเปียทองคำ) ตำนานนักเตะทีมชาติอิตาลี ที่กลายเป็นขวัญใจแฟนบอลไปทั่วโลก จากผลงานที่โดดเด่นกับหลากหลายสโมสรในกัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี และในระดับทีมชาติอิตาลี ซึ่งเขานำพา “อัซซูรี่” เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก 1994 ที่กลายเป็นตำนานที่ยังคงถูกพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้
สำหรับแฟนบอลชาวไทยหลายรุ่น บาจโจ้คือ "ไอดอลฟุตบอลคนแรกในชีวิต" และ "เสื้อฟุตบอลตัวแรกที่ซื้อในชีวิต" จากความทรงจำในยุคทองของฟุตบอลอิตาลี โอกาสที่จะได้พบตำนานที่ตนเองชื่นชอบแบบใกล้ชิดจึงเป็นความฝันที่เป็นจริงของแฟนบอลหลายคน ยิ่งไปกว่านั้น ของสะสมที่เกี่ยวข้องกับบาจโจ้ ไม่ว่าจะเป็นการ์ดนักกีฬา เสื้อแข่ง หรือสิ่งของที่มีลายเซ็นของเขา ล้วนมีมูลค่าสูงและเป็นที่ต้องการของนักสะสมทั่วโลก
ห้ามพลาดเป็นอันขาด กับโอกาสสุดพิเศษนี้ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ที่ Central Westgate โดยเปิดจำหน่ายบัตรเพียง 250 ใบเท่านั้น ผู้ที่ได้รับบัตรเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิพิเศษ ได้แก่ การถ่ายภาพแบบ 1:1 กับโรแบร์โต้ บาจโจ้ โอกาสถ่ายภาพส่วนตัวกับตำนานฟุตบอลโลกแบบตัวต่อตัว ภาพที่จะเป็นความทรงจำตลอดไป และรับลายเซ็นแท้จากบาจโจ้บนรูปวาดพอร์ตเทรตเฉพาะของงานนี้ ผลิตด้วยเทคนิคการพิมพ์ซิลค์สกรีนบนกระดาษ วาดโดย "pookiee_art" ศิลปินผู้มีชื่อเสียงระดับชั้นนำที่เคยฝากผลงานสร้างสรรค์ภาพวาดของ เดนนิส เบิร์กแคมป์ ลงบนธนบัตรสุดพิเศษของประเทศเนเธอร์แลนด์ ทำให้ผลงานชิ้นนี้มีคุณค่าทางศิลปะและมูลค่าการสะสมที่สูงยิ่ง
นอกจากกิจกรรม Meet & Greet กับโรแบร์โต้ บาจโจ้แล้ว ภายในงาน TSCC'26 ยังมีร้านค้าและพันธมิตรกว่า 160 รายที่รวบรวมสิ่งสะสมกีฬาทุกประเภท ตั้งแต่การ์ดนักกีฬา เสื้อฟุตบอลวินเทจ ไปจนถึง Trading Card Game และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน TSCC'26 สามารถเข้าชมงานได้ 2 วันเต็ม ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2569 ที่ Central Westgate ชั้น 4 โดยในวันที่ 16 พฤษภาคม นอกจากจะได้พบกับโรแบร์โต้ บาจโจ้ในกิจกรรม Meet & Greet แล้ว ยังมีร้านค้าและพันธมิตรกว่า 160 ราย กิจกรรมเวิร์กช็อป และกิจกรรมอื่น ๆ มากมายเปิดให้เข้าชมตลอดทั้งวัน ส่วนในวันที่ 17 พฤษภาคม งานจะดำเนินต่อด้วยกิจกรรมและร้านค้าครบครัน พร้อมไฮไลท์พิเศษที่คุณสามารถติดตามข่าวสารได้ผ่านทางทุกช่องทางของงาน TSCC’26
"เราเห็นความตื่นเต้นของแฟนบอลชาวไทยผ่านโซเชียลมีเดียอย่างท่วมท้น หลายคนบอกว่าบาจโจ้คือไอดอลฟุตบอลคนแรกในชีวิต ความทรงจำเหล่านี้ทำให้เราภูมิใจที่งาน TSCC'26 จะเป็นพื้นที่ที่ทำให้ความฝันของแฟนบอลหลายคนเป็นจริง นี่ไม่ใช่แค่การพบไอดอล แต่เป็นการได้สัมผัสกับส่วนหนึ่งของความทรงจำในวัยเด็กที่ยังคงมีค่าจนถึงทุกวันนี้" ปภินวิชช์ เชิงชวโน ผู้ก่อตั้ง PBidding กล่าว
ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนบอลตัวยงที่ติดตามบาจโจ้มาตั้งแต่ยุคทอง นักสะสมที่มองหาของสะสมมีมูลค่า หรือแม้แต่คนรุ่นใหม่ที่อยากสัมผัสตำนานที่พ่อแม่เล่าให้ฟัง โอกาสครั้งนี้คือสิ่งที่คุณต้องไม่พลาด ติดตามประกาศราคาบัตร ช่องทางจำหน่าย และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tsccth.com และ เพจ Thailand Sports Collectibles Convention 2026