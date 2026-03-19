“น้องพิ้งค์" ล้มเต็ง 1 เข้า 16 คนแบดมินตันออร์เลอ็อง, “เม” เจ็บ ขอรีไทร์รอบแรก

การแข่งขันแบดมินตัน ออร์เลอ็อง มาสเตอร์ส 2026 รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300 ที่ฝรั่งเศส เมื่อช่วงดึกวันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา นักกีฬาไทยมีคิวลงสนาม ซึ่งผลคู่ที่น่าสนใจ ในประเภทหญิงเดี่ยว "น้องพิ้งค์" พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ ดาวรุ่งมือ 27 โลก ท็อปฟอร์ม พลิกโค่นเต็ง 1 ของรายการ ชิว ปินเชียน มือ 14 ของโลก จากไต้หวัน 2-0 เกม 21-13, 21-17 เข้ารอบ 16 คนสุดท้ายไปดวลกับ ไป่ ยู่โป มือ 60 ของโลก จากไต้หวัน
ด้าน “เม” ศุภนิดา เกตุทอง หญิงเดี่ยวมือ 11 ของโลก แชมป์สวิส โอเพ่น 2026 เมื่อสัปดาห์ก่อน ได้รับบาดเจ็บ ก่อนจะถอนตัว ระหว่างลงเล่นเกมสอง ธานวี่ ชาร์มา มือ 38 ของโลก จากอินเดีย โดยเกมแรก “เม” แพ้ก่อน 18-21 และตามหลัง 12-14 ก่อนจะถอนตัว ในขณะที่เกมผ่านครึ่งชั่วโมง ทำให้จอดป้ายที่รอบ 32 คน ในรายการนี้
ส่วนชายเดี่ยว รอบ 32 คน "อิคคิว" พณิชพล ธีระรัตน์สกุล มือ 29 โลก เบียดชนะ จูเลียน คาร์ราจจี มือ 55 ของโลก เบลเยียม 2-0 เกม 22-20, 21-19 เข้ารอบไปดวลกับ อเล็กซ์ ลานิเยร์ มือ 10 ของโลก และมือวางอันดับ 2 ของรายการ จากฝรั่งเศส