8 โปรสาวไทยลงสู้ศึก ฟาวน์เดอร์ส คัพ ที่แคลิฟอร์เนีย

8 นักกอล์ฟสาวไทยพร้อมสู้ศึก “ฟอร์ติเน็ต ฟาวน์เดอร์ส คัพ” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 97.4 ล้านบาท นับเป็นรายการที่ 5 ของแอลพีจีเอทัวร์ฤดูกาล 2026 และเป็นรายการแบบฟูลฟิลด์แรกของปี แข่งขันที่สนามชารอน ไฮท์ส กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคมนี้ โดยมี เยลีมี โนห์ โปรชาวอเมริกัน แชมป์เมื่อปีที่แล้ว ลงป้องกันตำแหน่ง
สำหรับผู้เล่นชาวไทยที่จะลงชิงชัยในสัปดาห์นี้มี 8 คน ได้แก่ จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล มือหนึ่งของโลก, แพตตี้-ปภังกร ธวัชธนกิจ, เมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ, เปียโน-อาภิชญา ยุบล, จัสมิน สุวัณณะปุระ, โมรียา จุฑานุกาล, แหวน-พรอนงค์ เพชรล้ำ และ ฮัท-สุวิชยา วินิจฉัยธรรม
ส่วนนักกอล์ฟชั้นนำของโลกที่เข้าร่วมแข่งขัน นำโดย เนลลี คอร์ดา มือสองของโลกจากสหรัฐฯ ที่กลับมาลงแข่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นฤดูกาล ร่วมด้วย ลีเดีย โค มือ 6 ของโลกจากนิวซีแลนด์, อี มินจี และ เกรซ คิม จากออสเตรเลีย รวมถึงนักกอล์ฟญี่ปุ่นอย่าง มิยู ยามาชิตะ, มาโอะ ไซโกะ, อายากะ ฟุรุเอะ, ยูกะ ซาโสะ และ ฮินาโกะ ชิบุโนะ ส่วนผู้เล่นเกาหลีใต้ นำโดย คิม เซ-ยอง, คิม ฮโย-จู, คิม อา-ริม, เอมี ยาง, โค จิน-ยอง และ ชอน อิน-จี