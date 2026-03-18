"แรลลี่ เฟสต์ ไทยแลนด์ 2026”สุดคึกคัก “มานะ-กิตติศักดิ์” ซิวแชมป์รุ่นใหญ่

ศึกรถยนต์ทางฝุ่น "แรลลี่ เฟสต์ ไทยแลนด์ 2026" สนามแรก เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณถัยหน่วยบัญาการทหารพัฒนา อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยรายการนี้แบ่งการแข่งขันออกมาเป็น 2 รายการ ประกอบด้วย "อาร์เอเอที ไทยแลนด์ แรลลี่ แชมเปียนชิพ" และ "เอ็กซ์ซีอาร์ สปรินท์ คัพ ไทยแลนด์" ทั้งสองรายการมีนักแข่งและผู้ชมเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
สำหรับผลการแข่งขันรายการ อาร์เอเอที ไทยแลนด์ แรลลี่ แชมเปียนชิพ มีดังนี้ รุ่น RC 1 แชมป์ตกเป็นของ มานะ พรศิริเชิด จับคู่กับ กิตติศักดิ์ กลิ่นจันทร์ จากทีมฟาสต์ ฟอร์เวิร์ด สปอร์ต ที่เข้าวินเป็นคันแรก ตามด้วย วิทยา ฤกษ์จันทร์ กับ ปราโมทย์ ศรจรัสสุวรรณ จาก เค 45 แม็กซิมา แรลลี ทีม มาเป็นอันดับ 2 และอันดับ 3 ได้แก่ ณัฐพล อนันทวรรณ กับ ศรายุทธ ศรีบุญเรือง
ส่วนรุ่นอื่นๆ ที่น่าสนใจมีดังนี้ รุ่น RC 2.1 แชมป์ตกเป็นของ อรุณพงศ์ ศรีฤทธิ์ กับ นิศานาถ เจริญชาศรีจากทีมฟาสต์ ฟอร์เวิร์ด สปอร์ต, รุ่น RC 2.2 แชมป์ตกเป็นของ สุรรัตน์ ประภัสสร และ ธดากรณ์ ประภัสสร จากทีมเจน-อาร์ แรลลีสปอร์ตส์, รุ่น RC 2.3 แชมป์ตกเป็นของ อานาจ ลิ้มทองสิทธิคุณ กับ ธรรมรัตน์ ศรีสัตบุษย์ จากเค 45 แม็กซิมา แรลลี ทีม, รุ่น RC 3 แชมป์ตกเป็นของ ฟาน เกาเซียน และ ฮัน เสา คู่จากจีน
ขณะที่ผลการแข่งขันเอ็กซ์ซีอาร์ สปรินท์ คัพ ไทยแลนด์ มีดังนี้ รุ่น XC1 แชมป์ตกเป็นของ เสรี สร้อยพลอย และ นพสิทธิ์ สมณะ คู่หูจากไทยจากทีมแกซซี่ 4x4 เรซซิ่ง ที่ทะยานเข้าเส้นชัยเป็นคันแรก โดยมี ศุภชัย คงมั่น, ราชัน ก้านอินทร์ เข้ามาเป็นอันดับ 2 และอันดับ 3 ได้แก่ ภูริมาส ถิ่นจันทร์ และ ประกาย น้ำใจทหาร จากทีมทีซีดี เอเชีย เรซซิง เดเวอลอปเมนท์
ด้านรุ่น XC2 ไมค์ ยัง ผนึกกำลัง เอมี ฮัดสัน คู่หูจากนิวซีแลนด์ จากทีมฟาสต์ ฟอร์เวิร์ด สปอร์ต คว้าแชมป์ไปครองโดยมี อู ซี เชียง จากมาเลเซียที่จับคู่ ชูพงษ์ ชัยวรรณ จากทีม เทรน ไทเทเนียม เรชเทค ช็อค พอยน์ มอเตอร์สปอร์ต เข้ามาเป็นอันดับ 2 และ ระพี พวงสุพาง จับคู่กับ กฤษฎ์ สิรกุลวานิช จากเทรน ไทเทเนียม เรชเทค ช็อค พอยน์ มอเตอร์สปอร์ต คว้าอันดับ 3 มาครอง