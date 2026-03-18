“แพร” นางฟ้าบิ๊กไบค์ อัพเดทอาการดีขึ้นมากหลังรถคว่ำ รับจำตอนรถล้มไม่ได้ ยันกลับไปขี่ต่อ

“แพร” ทวินันท์ เพิ่มพูน นางฟ้าบิ๊กไบค์ และไบเกอร์สาวสวยคนดัง ออกมาอัพเดทอาการล่าสุด หลังประสบอุบัติเหตุรถล้มระหว่างทำการแข่งขันที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับบาดเจ็บและเกิดอาการ "สูญเสียความทรงจำชั่วขณะ" ซึ่งก็ทำให้หลายคนแสดงความเป็นห่วงถึงอาการของเจ้าตัวอย่างมาก
เจ้าตัวได้โพสต์ในเฟซบุ๊ค Pear Tawinun ระบุว่า “การประเมินรอบสุดท้าย นอกห้องการรักษา ผลจาก MRI สมอง คลื่นไฟฟ้าสมอง อัลตร้าซาวน์ต่างๆ ผลเลือดออกมาดีทุกอย่าง ไม่มีอะไรร้ายแรงเลย
คุณหมอเลยให้ทดลองใช้แบบชีวิตปกติดู ไปเดิน ไปกินข้าวตึกข้างๆ ดูอาการที่ไม่ได้แสดงในผลการรักษา
ก็ไม่พบอาการใดๆ นอกจากแค่มึนหัวโคลงเคลงเหมือนอยู่บนเรือเท่านั้นเอง
ติดแค่ช่วงเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ หายไปจากความทรงจำ ไม่มีเหลือเลย พยายามย้อนนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกซ้ำยิ่งนึกยิ่งปวดหัว ก็เลยจะปล่อยผ่านไป ให้จบเท่านี้ ผิด ถูก คงย้อนกลับไปตัดสินไม่ได้แล้ว เดินหน้ากันดีกว่า ❤️
ก็หวังว่าวันนี้อาจารย์หมอจะให้กลับบ้านได้ คิดถึงบ้าน คิดถึงครอบครัว คิดถึงน้องๆแบล็คกี้ มะพร้าวแล้ว ☺️
ขอบคุณพี่ๆ ที่ทักถามไถ่นะคะ เยอะมาก แพรก็จะพยายามตอบค่า”
นอกจากนี้เจ้าตัวยังได้โพสตในสตอรี่ ตอยคำถามในบ้างประเด็น ที่มีแฟนๆถามกันเข้ามาด้วย
ในประเด็นที่ถามว่า เหตุการณ์ในวันนั้นเกิดอะไร ทำไมถึงตัดสินใจแบบนั้น ?
เจ้าตัวตอบกลับว่า “เหตุการณ์วันนั้น แพรจำอะไรไม่ได้เลยค่ะ ตั้งแต่วันที่ 14 มีค ช่วงเวลาบ่ายสองกว่าๆ ที่ขี่ออกจากพิทเลนเข้าสนาม จนล้ม ถูกพาไปรพ. อยู่ห้องไอซียู คุยกับหมอ คือ... ตั้งแต่บ่ายสองถึง คืนของวันที่ 14 มี.ค. ทั้งคืนที่มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นแพรจำอะไรไม่ได้เลยค่ะ จึงไม่สามารถบอกได้ว่าเหตุการณ์ ณ ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้น และทำไม..แพรถึงตัดสินใจแบบนั้น เพราะภาพในวันนั้นมันดำสนิท มันไม่กลับมาเลย”
อีกประเด็นแฟนๆได้แนะนำว่า เลิกขี่เถอะ.. อย่าขี่เลยมันต้องเรียนแต่เด็กๆ เจ้าตัวบอกว่า “แพรยังยืนยันว่า แพรจะขี่ต่อไปค่ะ แม้แพรจะไม่ใช่นักกีฬามืออาชีพที่เก่งระดับนักแข่งแต่การขี่รถในสนามคือความฝัน คือสิ่งที่แพรรักและแพรอยากเรียนรู้พัฒนาต่อไป สุดท้าย.. แพรขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้แพรแพรได้รับแล้ว และขอให้สิ่งดีๆ เหล่านี้ส่งต่อถึงทุกคนด้วยนะคะ”
