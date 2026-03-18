กระบี่พร้อมจัดว่ายน้ำมาราธอนระดับโลก “OCEANMAN KRABI 2026” (โอเขียนแมน กระบี่ 2026)

จังหวัดกระบี่ เตรียมเปิดเวทีต้อนรับนักว่ายน้ำจากทั่วโลก ในการแข่งขันว่ายน้ำมาราธอน ในทะเลระดับนานาชาติ “OCEANMAN KRABI 2026” (โอเขียนแมน กระบี่ 2026) ดึงนักกีฬากว่า 50 ประเทศ ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจ SPORT TOURISM (สปอร์ต ทัวริซึ่ม) ในอันดามัน มีขึ้น ในวันที่ 28–29 มีนาคม 2569 ที่ หาดคลองม่วง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขัน “OCEANMAN KRABI 2026” (โอเขียนแมน กระบี่ 2026) โดยมี นายทศพล วรรณศุภผล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, อารี วาสนสิทธิ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ และ อนุศิษย์ สุขประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ โอเชียนแมน ไทยแลนด์ (CEO of OCEANMAN THAILAND ซีอีโอ ออฟ โอเชียนแมน ไทยแลนด์) เข้าร่วมงานแถลงข่าว ที่เอสซีบี เอ็กซ์ เน็กซ์ เทค ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
นอกจากนี้ยังมีนักกีฬานำโดย ดาร์ลิ่ง-อารดา อารยวุฒิ ดารานักแสดง อดีตนักร้องวงเกิร์ลกรุ๊ป ซูการ์ อาย นักว่ายน้ำและไตรกีฬา, โค้ชโบ๊ต-ศศิทัต กุลทรัพย์ตระกูล ผู้เชี่ยวชาญการว่ายน้ำโอเพ่น วอเตอร์, โฟน-อารยะ ภูมิจิตอมร "โฟน" นักว่ายน้ำ โอเพ่น วอเตอร์ แนวหน้าของประเทศไทยและอดีตนักกีฬาทีมชาติ แชมป์ OCEANMAN Thailand (โอเขียนแทน ไทยแลนด์) 2 ปีซ้อน, จอห์น กฤตยศ กาญจนดุล นายแบบ และนักว่ายน้ำ และ แซร์โจ เคียรันดีนี (Sergio Chiarandini) นักว่ายน้ำชาวอิตาลีคนแรกที่ได้เหรียญเงินว่ายน้ำมาราธอนชิงแชมป์โลก
การแข่งขัน รายการนี้ จัดขึ้นโดย จังหวัดกระบี่ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดกระบี่ และ บริษัท เอเบิล เอเจนซี่ จำกัด ผู้ถือลิขสิทธิ์การแข่งขัน OCEANMAN THAILAND (โอเชียนแมน ไทยแลนด์) โดยมีเป้าหมายสำคัญ ในการ ผลักดันจังหวัดกระบี่สู่ จุดหมายปลายทางด้าน Sports Tourism (สปอร์ต ทัวริซึ่ม) ระดับนานาชาติ พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจการ ท่องเที่ยว ของพื้นที่อันดามันผ่านกิจกรรมกีฬาระดับโลก
โดย จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28–29 มีนาคม 2569 ที่ หาดคลองม่วง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ หนึ่งในชายหาดที่มีความสวยงามของทะเล อันดามัน และเหมาะสมสำหรับการแข่งขันกีฬาทางน้ำระดับนานาชาติ
การแข่งขัน OCEANMAN KRABI 2026 (โอเชียนแมน กระบี่ 2026) เป็นหนึ่งในรายการแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนในทะเล ที่ได้รับความนิยม จากนักว่ายน้ำทั่วโลก เปิดโอกาสให้นักว่ายน้ำทั้งมืออาชีพและสมัครเล่นเข้าร่วมแข่งขัน
โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นหลายประเภทตามระยะทาง ได้แก่ OCEANMAN (โอเชียนแมน) ระยะทาง 10 กิโลเมตร HALF OCEANMAN (ฮาล์ฟ โอเชียนแมน) ระยะทาง 5 กิโลเมตร SPRINT OCEANMAN (สปรินท์ โอเชียนแมน) ระยะทาง 2 กิโลเมตร OCEANKIDS (โอเขียนคิดส์ / TEAM (ทีม) ระยะทาง 500 เมตร
นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งรุ่นการแข่งขันตามช่วงอายุ โดยในแต่ละระยะทางมีการแข่งขันทั้ง ประเภทชายและหญิง รวมถึงประเภททีมชาย ทีมหญิงและทีมผสม เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาทุกระดับได้เข้าร่วมท้าทายขีดจำกัดของตนเอง
นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า “จังหวัดกระบี่มีศักยภาพโดดเด่นทั้งด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว การจัดการแข่งขัน OCEANMAN KRABI 2026 (โอเชียนแมน กระบี่ 2026) ในครั้งนี้ คาดว่าจะมีนักกีฬาจากทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 500 คนจาก 46 ประเทศทั่วโลก พร้อมผู้ติดตามและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก คาดว่าจะสามารถ สร้าง มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดกระบี่และพื้นที่อันดามันได้กว่า 72 ล้านบาท
การแข่งขันครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นเวทีของนักกีฬาว่ายน้ำมาราธอนระดับนานาชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาส สำคัญในการนำเสนอ เสน่ห์ของทะเลอันดามัน วัฒนธรรมท้องถิ่น และศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ให้เป็นที่รู้จัก ในระดับโลก ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ “กระบี่เมืองกีฬา”และส่งเสริม Sports Tourism สปอร์ตทัวริซึ่ม ซึ่งเป็น Soft Power ซอฟต์พาวเวอร์ ของประเทศไทย ผ่านกิจกรรมกีฬาที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ และการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์”
ด้าน อารี วาสนาสิทธิ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนากีฬาเพื่อการท่องเที่ยว หรือ Sports Tourism สปอร์ต ทัวริซึ่ม ซึ่งรายการแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนระดับนานาชาติ “CEANMAN Krabi 2026” (โอเชียนแมน กระบี่) ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมกีฬาที่สามารถดึงดูดนักกีฬาจากทั่วโลกให้เดินทางมายังประเทศไทย และช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับพื้นที่จัดการแข่งขันได้อย่างเป็นรูปธรรม
ขณะที่ นายอนุศิษย์ สุขประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ โอเชียนแมน ไทยแลนด์ (CEO of OCEANMAN THAILAND ซีอีโอ ออฟ โอเชียนแมน ไทยแลนด์) กล่าวว่า การจัดแข่งขัน OCEANMAN KRABI 2026 โอเชียนแมน กระบี่ 2016 ถือเป็นวาระพิเศษ เพราะกระบี่คือจุดเริ่มต้นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ที่เราบุกเบิกประวัติศาสตร์ว่ายน้ำมาราธอนระดับโลกในไทย สิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดตลอดทศวรรษที่ผ่านมา คือการได้สร้างคอมมูนิตี้ โอเพ่น วอเตอร์ Open Water ที่แข็งแกร่ง และยกระดับมาตรฐานการจัดงานของไทยจนได้รับการยอมรับจากนักกีฬาต่างชาติทั่วโลก
การกลับมาจัดแข่งที่กระบี่ในวาระครบรอบนี้จึงยิ่งใหญ่กว่าเดิม นอกจากเส้นทางที่สวยงามแล้ว เรายังมีกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมอีกมากมายที่เตรียมไว้ต้อนรับนักกีฬาและผู้ติดตามตลอดทั้งงาน และสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเสมอคือ 'ความปลอดภัย' เราได้ยกระดับมาตรการดูแลทางน้ำขั้นสูงสุดในทุกระยะ เพื่อให้นักกีฬาทุกคนท้าทายขีดจำกัดของตัวเองได้อย่างมั่นใจ พร้อมกับเป็นกำลังสำคัญในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันและข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของ OCEANMAN THAILAND ได้ที่ www.facebook.com/OCEANMANThailand หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข : 0852625461