สนามพัทยา 2 หมื่นที่นั่งหลังคาทรุด เสี่ยงหากใช้ต่อ ต้องรื้อสร้างใหม่หมด

เมืองพัทยาเดินหน้าแก้ปัญหาโครงการสนามฟุตบอลพัทยา 20,000 ที่นั่ง ซึ่งยืดเยื้อและสร้างไม่เสร็จมานานกว่า 4 ปี หลังพบว่าโครงสร้างเดิม โดยเฉพาะหลังคาที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยเวลานี้เกิดการทรุดตัว และเสี่ยงอันตรายอย่างมากต่อการใช้งาน โดยล่าสุดเมืองพัทยาตัดสินใจ “รื้อโครงหลังคาเดิมทั้งหมด” เพื่อแก้ปัญหาอย่างตรงจุด พร้อมเตรียมสร้างใหม่ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย รองรับการใช้งานจริงในระยะยาว
สำหรับสนามฟุตบอลความจุ 20,000 ที่นั่ง ในเมืองพัทยา เป็นโครงการ "สนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก" (สนามกีฬาซอยชัยพฤกษ์ 2) ได้รับฉายาว่าเป็น "โครงการมหากาพย์" เนื่องจากใช้เวลาก่อสร้างยาวนานกว่า 17 ปีแล้ว และยังไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยตั้งงบประมาณกว่า 774 ล้าน (แบ่งการสร้างออกหลายระยะ) เริ่มต้นโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2551
จุดมุ่งหมายสำคัญหากสร้างเสร็จนั้น หวังจะใช้สนามแห่งนี้เป็นศูนย์รวมการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมรองรับกิจกรรมต่างๆ รวมถึงคอนเสิร์ตระดับโลกโดยในอดีต ก็มีแนวคิดที่จะให้สนามนี้ เป็นสนามเหย้าที่ทันสมัยเพื่อยกระดับทีมฟุตบอลในพื้นที่ให้ติดอันดับต้น ๆ ของไทยลีก อย่างไรก็ตามโครงการต้องหยุดชะงักไป เนื่องจากปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงาน ซึ่งเรื่องนี้ยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ทำการดำเนินการต่างๆนั้นล่าช้า
ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะที่ 3 มีความคืบหน้ามากกว่า 80% แม้ว่ากำหนดการเดิมตามสัญญาจะอยู่ที่ปลายปี 2568 แต่มีการปรับแผนงานเนื่องจากปัญหาโครงสร้างหลังคาที่ไม่ได้ระดับจากผู้รับเหมารายเดิม และคาดว่าน่าจะพร้อมเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในช่วง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2569
ขอบคุณภาพ : FB สายตรงนายกเบียร์ พัทยา
สำหรับสนามฟุตบอลความจุ 20,000 ที่นั่ง ในเมืองพัทยา เป็นโครงการ "สนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก" (สนามกีฬาซอยชัยพฤกษ์ 2) ได้รับฉายาว่าเป็น "โครงการมหากาพย์" เนื่องจากใช้เวลาก่อสร้างยาวนานกว่า 17 ปีแล้ว และยังไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยตั้งงบประมาณกว่า 774 ล้าน (แบ่งการสร้างออกหลายระยะ) เริ่มต้นโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2551
จุดมุ่งหมายสำคัญหากสร้างเสร็จนั้น หวังจะใช้สนามแห่งนี้เป็นศูนย์รวมการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมรองรับกิจกรรมต่างๆ รวมถึงคอนเสิร์ตระดับโลกโดยในอดีต ก็มีแนวคิดที่จะให้สนามนี้ เป็นสนามเหย้าที่ทันสมัยเพื่อยกระดับทีมฟุตบอลในพื้นที่ให้ติดอันดับต้น ๆ ของไทยลีก อย่างไรก็ตามโครงการต้องหยุดชะงักไป เนื่องจากปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงาน ซึ่งเรื่องนี้ยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ทำการดำเนินการต่างๆนั้นล่าช้า
ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะที่ 3 มีความคืบหน้ามากกว่า 80% แม้ว่ากำหนดการเดิมตามสัญญาจะอยู่ที่ปลายปี 2568 แต่มีการปรับแผนงานเนื่องจากปัญหาโครงสร้างหลังคาที่ไม่ได้ระดับจากผู้รับเหมารายเดิม และคาดว่าน่าจะพร้อมเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในช่วง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2569
ขอบคุณภาพ : FB สายตรงนายกเบียร์ พัทยา