คิกออฟความมัน!! “4 ซีรีส์ กีฬานักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2026” อัดแน่นตลอดปี ประเดิมศึกแรก “บาสเกตบอล 3x3” เปิดรับสมัครแล้ว

ช่อง 7HD เริ่มปล่อยทีเซอร์เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนกีฬา เตรียมระเบิดความมัน “4 ซีรีส์ กีฬานักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2026” เปิดสังเวียนแห่งศักดิ์ศรีครบทั้ง 4 ชนิดกีฬา บาสเกตบอล 3x3 วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และฟุตบอลนักเรียน 7 คน ประเดิมรายการแรกด้วยศึกยัดห่วง บาสเกตบอล 3x3 นักเรียนชาย พร้อมเปิดรับสมัครทีมร่วมแข่งขันระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคมนี้
เริ่มปลุกกระแสความมันให้แฟนกีฬาได้ตื่นเต้นกันแล้ว เมื่อ ช่อง 7HD ปล่อยทีเซอร์มหกรรมการแข่งขัน “4 ซีรีส์ กีฬานักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2026” จุดประกายความคึกคักให้วงการกีฬานักเรียนไทย พร้อมเปิดเวทีแห่งศักดิ์ศรีให้เยาวชนทั่วประเทศได้โชว์ศักยภาพและล่าถ้วยแชมป์หลังจากการแข่งขันในปีที่ผ่านมาได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม สร้างปรากฏการณ์เรตติงรายการกีฬาสูงสุดในประเทศไทยปี 2025 สูงถึง 9.8 (Bangkok) พร้อมยอดรับชมออนไลน์รวมกว่า 150 ล้านวิว อีกทั้งแจ้งเกิดนักกีฬาดาวรุ่งรันวงการกีฬาไทย ทำให้ปีนี้การแข่งขันเป็นกระแสได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาอย่างมากมาย
โดยปีนี้เตรียมเปิดศึกยิ่งใหญ่ครบ 4 ชนิดกีฬา ทั้ง บาสเกตบอล 3x3, วอลเลย์บอล, เซปักตะกร้อ และฟุตบอลนักเรียน 7 คน
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันตลอดปี 2026 ถูกจัดเรียงความมันต่อเนื่อง เริ่มจากการแข่งขัน บาสเกตบอล 3x3 นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2026 ในเดือนพฤษภาคม ต่อด้วย วอลเลย์บอล แชมป์กีฬา 7HD 2026 ที่จะระเบิดความมันในเดือนกรกฎาคม ขณะที่ เซปักตะกร้อ แชมป์กีฬา 7HD 2026 เตรียมฟาดลูกหวายกันในเดือนสิงหาคม และปิดท้ายปลายปีลุ้นเชียร์มันกับการชิงถ้วยแห่งศักดิ์ศรี ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD 2026 ที่จะกลับมาระเบิดความมันอีกครั้งในเดือนตุลาคม กลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่ เร้าใจกว่าเดิม พร้อมเปิดสนามเฟ้นหาแชมป์ตัวตึง
ขณะที่แฟนกีฬายัดห่วงเตรียมตัวให้พร้อม เพราะการแข่งขันรายการแรกของปีอย่าง บาสเกตบอล 3x3 นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2026 ได้เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงแชมป์ภาคทั้ง 4 ภาค ระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคมนี้ ผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ : www.ch7.com/champ7hd/3x3basketball2026/
และเตรียมชู้ตให้ซวบ! ดั้งก์ให้สนั่น มันส์ทั้งคอร์ท กับการแข่งขันในเดือนพฤษภาคม เพื่อเฟ้นหาทีมตัวแทนไปชิงชัย พร้อมชิงถ้วยเกียรติยศ ทุนการศึกษา และโอกาสต่อยอดสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพในอนาคต
แฟนกีฬาสามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขัน ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของทัวร์นาเมนต์ได้ทาง ช่อง 7HD กด 35 และช่องทางโซเชียลมีเดีย Ch7HD (Facebook, IG, TikTok, X, YouTube) Ch7HD Sports (Facebook, IG, TikTok) รวมถึงเว็บไซต์ www.ch7.com แอปพลิเคชัน Ch7HD, BUGABOO.TV