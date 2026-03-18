เกมลูกหนังท้องถิ่นระทึกอีก แข้งฮีทสโตรคคาสนาม กู้ภัยเร่งยื้อชีวิตก่อนส่งไอซียู

เกือบเป็นข่าวเศร้าเรื่องสลดวงการลูกหนังอีกครั้งในรอบเพียงไม่กี่วัน เมื่อล่าสุดเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นอีกครั้งในงานการแข่งขันฟุตบอล กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์วันท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 2 ที่สนามฟุตบอลกองช่าง อบจ. จ.นครราชสีมา เมื่อ 18 มี.ค.2569 หลังจู่ๆนักกีฬารายหนึ่งเกิดอาการฮีทสโตรคอย่างรุนแรงจนหมดสติกลางสนาม
เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันฟุตบอล คู่ระหว่าง อบจ. พบ อบต. ซึ่งผลจบลงที่ อบจ. ชนะขาด 7-0 อย่างไรก็ตามระหว่างกลางการแข่งขันที่ดุเดือด นักกีฬารายหนึ่งเกิดอาการฮีทสโตรกอย่างรุนแรงจนหมดสติ และเข้าสู่ภาวะโคม่า เจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวออกจากสนามเพื่อทำ CPR ปั๊มหัวใจยื้อชีวิตเป็นการเร่งด่วน ซึ่งเวลาต่อมา ประสานงานเคลื่อนย้ายส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอย่างใกล้ชิด
เมื่อเวลาประมาณ 11.30 น. ที่ผ่านมา (18 มีนาคม 2569) ที่ สนามกองช่าง ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา
ในเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากภาวะฮีทสโตรก เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเหตุการณ์นี้ ถือเป็นอุทาหรณ์ที่ย้ำเตือนให้ทุกฝ่ายระมัดระวังและให้ความสำคัญกับการป้องกันเหตุการณ์ในลักษณะนี้ หลังวานก่อนก็เพิ่งเกิดเหตุลักษณะนี้ในการแข่งขันฟุตบอลระดับท้องถิ่น ซึ่งแข่งขันในสนามหญ้าเทียม ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อจู่มีนักเตะวัย 45 หมดสติล้มลงกลางสนามระหว่างแข่งขัน ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากอาการหัวใจวายเฉียบพลัน
