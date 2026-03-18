"ศรร์วิศา" หวดไม่เสียเกม, “ธีรภัทร” ไม่พลาดลิ่ว 16 คนศึกไทยแลนด์

การแข่งขันเทนนิส รายการ "ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ" ประจำปี 2569 สนาม 2 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2569 เป็นรอบเมนดรอว์วันที่สอง
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก (32 คน) ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ สาวเมืองหลวง กรุงเทพฯ มือ 19 ของไทย ดวลแร็กเกตกับ ปทิตตา สิงห์ทอง สาวเมืองนนท์ นนทบุรี มือ 33 ของไทย และผลปรากฏว่า เป็น ศรร์วิศา ที่โชว์ฟอร์มได้ดี คุมเกมไว้ได้ทั้งหมด ไม่เสียแม้แต่เกมเดียว ก่อนเอาชนะได้อย่างขาดลอย 6-0 และ 6-0 ศรร์วิศา ควงแร็กเกตคู่ใจก้าวเข้าสู่รอบที่สอง หรือ 16 คนสุดท้าย พบกับ ธนัชพร ยังโหมด มือ 10 ของไทย และมือวางอันดับ 2 จากชลบุรี ดีกรีแชมป์ศึกไทยแลนด์ฯ สนามแรกของปีนี้
ด้านประเภทชายเดี่ยว รอบแรก (32 คน) ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ นักหวดชาวขอนแก่น มือ 23 ของไทย เล่นได้ดีสมกับที่เป็นมือวางอันดับ 8 ของรายการ เอาชนะ วาริสโรจน์ เลิศบรรธนาวงศ์ จาก กทม. ได้ 2 เซตรวด 6-2, 6-0 ส่งผลให้ ธีรภัทร ผ่านเข้ารอบสอง หรือ 16 คนสุดท้าย พบกับ สุทธิภัทร ยุนกระโทก จากนนทบุรี
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบแรก เครดิต ไชยรินทร์ (กทม.) ชนะ ตรัย ศรีเสน (ประจวบคีรีขันธ์) 6-0, 6-1, วรเมธ บุญพึ่ง (สุรินทร์) ชนะ วริศ สอนบุตรนาค (กทม.) 3-6 Ret. (เจ็บแขนขวา), คงทรัพย์ คงคา (กทม.) ชนะ อกนิษฐ์ พุ่มจิตร (นนทบุรี) 6-1, 7-6(5)
นพดล น้อยกอ (พิจิตร) ชนะ พิชญะพงษ์ โสภณพิสุทธิ์ (กทม.) 6-0, 6-0, สุทธิภัทร ยุนกระโทก (นนทบุรี) ชนะ สิทธวีร์ กุลพิศาลรัศม์ (กทม.) 6-2, 6-4, เตชธรรม ศรีเสน (ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ ยองเจ ทองรุ่ง (กทม.) 3-6, 6-3 และ 6-2, แทนตะวัน แมคจิโอลิ (กทม.) ชนะ ปัณณพรรธน์ นิ่มนวลกุล (กทม.) 6-2, 6-2
อริยพล หลีกุล (สงขลา) ชนะ ชัยภัช พูนพล (กทม.) 6-0, 6-0, กฤติน โกยกุล (พังงา) ชนะ ปริญ อินทรพรหม (กทม.) 6-0, 6-0, จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ (กทม.) ชนะ พีรวัชร สุขใจ (ชลบุรี) 6-2, 6-3, คมธัช กิตตโชค (กทม.) ชนะ ณัฐพัฒน์ ขุนทอง (เพชรบูรณ์) 6-2, 6-3
หญิงเดี่ยว รอบแรก ธนัชพร ยังโหมด (ชลบุรี) ชนะ มาลัยลักษณ์ เดลิล่าห์ ปทุมมา คุโรเนน (ลาว) 6-3, 7-6(3), ลีเดียร์ พอดโกริชานี่ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ (นครราชสีมา) 6-3, 7-6(5), พิมพ์มาดา ทองคำ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ อันนา ซาโต้ (กทม.) 6-0, 6-0, ลัลดา กำหอม (กทม.) ชนะ ณธิดา คู่พงศกร (ภูเก็ต) 6-2, 6-4
พัชรินทร์ ชีพชาญเดช (ขอนแก่น) ชนะ นิฏฐา อุริยะพงศ์สรรค์ (ขอนแก่น) 6-2, 6-1, มาหยา บุญญาอรุณเนตร (กทม.) ชนะ ภัสญดา วรรณสุทธิ์ (อุบลราชธานี) 6-2, 6-3, พลอยทิพย์ ธนศิรินวกุล (กทม.) ชนะ ภวิษย์พร โพธิ์พันธุ์ (กทม.) 6-3, 6-0