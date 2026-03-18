เสียงประชาชนชัด ร้อยละ 93 หนุนตั้งกระทรวงกีฬาเอกเทศดันไทยสู่เวทีกีฬาโลก

จากกระแสที่จะมีการแยกกีฬาออกมาจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสะท้อนมุมมองประชาชนต่อมิติดังกล่าว KBU SPORT POLL โดย ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ สถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM) และเพจ บี บางปะกง สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ประเทศไทยกับกระทรวงกีฬาแห่งอนาคต”สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ระหว่างวันที่ 15- 17 มีนาคม 2569
สำหรับกลุ่มตัวอย่าง เป็นประชาชนทั่วไป ซึ่งกระจายทุกภูมิภาคของประเทศ และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,286 คน แบ่งเป็นเพศชาย 864 คิดเป็นร้อยละ 67.19 เพศหญิง 321 คิดเป็นร้อยละ 24.96 LGBTQIA+ 101 คิดเป็นร้อยละ 7.85
ความคิดเห็นที่มีต่อการแยกกิจการกีฬาออกมาจัดตั้งกระทรวงกีฬา ส่วนใหญ่ร้อยละ 93.72 เห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 4.28 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 2.00ไม่มีความคิดเห็น
รูปแบบการบริหารจัดการของกระทรวงกีฬาแห่งอนาคต ส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.88 บริหารจัดการโดยแยกเป็นเอกเทศ รองลงมา ร้อยละ 16.10 บริหารจัดการโดยควบรวมกับกิจการที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆร้อยละ 4.02
ประโยชน์ของการจัดตั้งกระทรวงกีฬา ส่วนใหญ่ ร้อยละ 28.04 มีเอกภาพและทิศทางการบริหารจัดการที่ชัดเจน รองลงมา 26.20 เพิ่มศักยภาพการพัฒนาสู่เวทีโลก, ร้อยละ 18.11 เพิ่มศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและกีฬาอาชีพ, ร้อยละ 14.30 มีงบประมาณบริหารจัดการที่เพียงพอ ร้อยละ 10.92 เพิ่มการพัฒนากีฬาชาติแบบองค์รวม และอื่นๆร้อยละ 2.43
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลการสำรวจดังกล่าวพบว่าการที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการแยกกิจการกีฬาออกมาจัดตั้งเป็นกระทรวงกีฬาภายใต้การบริหารจัดการแบบเอกเทศ อาจจะเป็นเพราะว่าการควบรวมการท่องเที่ยวและกีฬาดังที่เป็นอยู่อาจจะไม่ตอบโจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน และที่น่าสนใจหากมีการแยกกีฬาออกมาบริหารจัดการแบบเอกเทศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับโดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสู่เวทีโลกรวมทั้งการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและกีฬาอาชีพและอื่นๆดังที่บางประเทศดำเนินการและประสบความสำเร็จมาแล้ว
อย่างไรก็ตามมุมมองหรือเสียงสะท้อนของประชาชนจากผลการสำรวจดังกล่าวหากรัฐบาลใหม่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการที่จะแยกกิจการกีฬาออกมาเป็นอีกหนึ่งกระทรวงไม่ว่าจะแยกเป็นเอกเทศหรือควบรวมกับกิจการที่เกี่ยวข้องก็เชื่อว่าผลการสำรวจภายใต้มุมมองของประชาชนก็น่าจะเป็นหนึ่งในฐานข้อมูลที่รัฐบาลจะได้นำไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้เช่นกัน
สำหรับกลุ่มตัวอย่าง เป็นประชาชนทั่วไป ซึ่งกระจายทุกภูมิภาคของประเทศ และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,286 คน แบ่งเป็นเพศชาย 864 คิดเป็นร้อยละ 67.19 เพศหญิง 321 คิดเป็นร้อยละ 24.96 LGBTQIA+ 101 คิดเป็นร้อยละ 7.85
ความคิดเห็นที่มีต่อการแยกกิจการกีฬาออกมาจัดตั้งกระทรวงกีฬา ส่วนใหญ่ร้อยละ 93.72 เห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 4.28 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 2.00ไม่มีความคิดเห็น
รูปแบบการบริหารจัดการของกระทรวงกีฬาแห่งอนาคต ส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.88 บริหารจัดการโดยแยกเป็นเอกเทศ รองลงมา ร้อยละ 16.10 บริหารจัดการโดยควบรวมกับกิจการที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆร้อยละ 4.02
ประโยชน์ของการจัดตั้งกระทรวงกีฬา ส่วนใหญ่ ร้อยละ 28.04 มีเอกภาพและทิศทางการบริหารจัดการที่ชัดเจน รองลงมา 26.20 เพิ่มศักยภาพการพัฒนาสู่เวทีโลก, ร้อยละ 18.11 เพิ่มศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและกีฬาอาชีพ, ร้อยละ 14.30 มีงบประมาณบริหารจัดการที่เพียงพอ ร้อยละ 10.92 เพิ่มการพัฒนากีฬาชาติแบบองค์รวม และอื่นๆร้อยละ 2.43
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลการสำรวจดังกล่าวพบว่าการที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการแยกกิจการกีฬาออกมาจัดตั้งเป็นกระทรวงกีฬาภายใต้การบริหารจัดการแบบเอกเทศ อาจจะเป็นเพราะว่าการควบรวมการท่องเที่ยวและกีฬาดังที่เป็นอยู่อาจจะไม่ตอบโจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน และที่น่าสนใจหากมีการแยกกีฬาออกมาบริหารจัดการแบบเอกเทศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับโดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสู่เวทีโลกรวมทั้งการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและกีฬาอาชีพและอื่นๆดังที่บางประเทศดำเนินการและประสบความสำเร็จมาแล้ว
อย่างไรก็ตามมุมมองหรือเสียงสะท้อนของประชาชนจากผลการสำรวจดังกล่าวหากรัฐบาลใหม่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการที่จะแยกกิจการกีฬาออกมาเป็นอีกหนึ่งกระทรวงไม่ว่าจะแยกเป็นเอกเทศหรือควบรวมกับกิจการที่เกี่ยวข้องก็เชื่อว่าผลการสำรวจภายใต้มุมมองของประชาชนก็น่าจะเป็นหนึ่งในฐานข้อมูลที่รัฐบาลจะได้นำไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้เช่นกัน