“ก้อง-สมเกียรติ” ยอดนักบิดระดับโลก เปิดธุรกิจชาบูร้าน 35 หมาล่า

นักซิ่งมาเสิร์ฟความแซ่บ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ ที่ได้ลงแข่งในศึกโมโตจีพี เมื่อปี 2025 วางแผนชีวิตนอกสนามแข่ง ด้วยการเปิดร้านชาบูหมาล่าเป็นของตัวเองในชื่อร้าน “35 หมาล่า”
สำหรับร้านของ “เจ้าก้อง” ตั้งอยู่ภายในปั๊ม ปตท.ซอยสยามคันทรีคลับ พัทยา ชลบรี แฟนๆความเร็วและแฟนๆกีฬาสามารถแวะไปอุดหนุนและลองลิ้มชิมรสความซี้ดซ้าดของ “35 หมาล่า” ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.30 - 21.00 น.
โดยราคาเริ่มต้นขีดละ 35 บาท และมีให้เลือกทั้งซุปหม่าล่าดั้งเดิม, หม่าล่าผสมกระดูกหมู, ซุปน้ำดำ และซุปกระดูกหมู
สำหรับร้านของ “เจ้าก้อง” ตั้งอยู่ภายในปั๊ม ปตท.ซอยสยามคันทรีคลับ พัทยา ชลบรี แฟนๆความเร็วและแฟนๆกีฬาสามารถแวะไปอุดหนุนและลองลิ้มชิมรสความซี้ดซ้าดของ “35 หมาล่า” ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.30 - 21.00 น.
โดยราคาเริ่มต้นขีดละ 35 บาท และมีให้เลือกทั้งซุปหม่าล่าดั้งเดิม, หม่าล่าผสมกระดูกหมู, ซุปน้ำดำ และซุปกระดูกหมู