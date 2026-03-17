ททท.บินถกเวสต์แฮม ทีมดังอังกฤษ หวังนำโลโก้ติดเสื้อแข่ง-ป้ายในสนาม

นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ Nithee Tat เตรียมต่อยอดกลยุทธ์ Sports Tourism เสริมแกร่งแบรนด์ Amazing Thailand ด้วยการทาบทามเวสต์แฮม สโมสรฟุตบอลชื่อดังแห่งเกาะอังกฤษ มารวมโปรโมทประเทศไทย หลังก่อนหน้านี้ เพิ่งดึง "ลิซ่า ลลิษา มโนบาล" ศิลปินระดับโลก มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ เพื่อถ่ายทอดเสน่ห์ท่องเที่ยวไทย
ทั้งนี้ นายนิธี นำทีมงานเยือน สโมสรฟุตบอล เวสต์แฮมยูไนเต็ด พร้อมกับได้หารือกับ เนธาน ทอมสัน Executive Director - Commercial, Marketing, Digital and Content ซึ่งเป็นบอร์ดบริหารสโมสรฟุตบอลเวสต์แฮม ยูไนเต็ด รวมถึงเยี่ยมชมความพร้อมในด้านต่างๆ พร้อมหาแนวทางความเป็นไปได้ในการร่วมกันทำกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยผ่านสื่อ และช่องทางต่างๆสโมสร
อาทิ การเผยแพร่ logo Amazing Thailand บนชุดนักกีฬาฟุตบอลทีมชายในฤดูกาล 2026/27, เผยแพร่ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ในจอ LED screen รอบสนาม, ป้าย static รอบอัฐจันทร์, การทำกิจกรรม on grond บริเวณ นอกสนาม, การเชิญนักเตะ คนดังของทีม มาทำ คอนเทนต์ ที่ประเทศไทย
ปัจจุบัน เวสต์แฮม รั้งอันดับ 18 ของตาราง ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ซึ่งถือเป็นโซนตกชั้น โดยมีอยู่ 29 คะแนน จาก 30 เกมด้วยกัน