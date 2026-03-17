"ไก่เดือยทอง" ดวงแตก? / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
ย้อนไปฤดูกาลที่แล้ว 2024-25 "ไก่เดือยทอง" ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ถือว่ามีปีที่น่าจดจำไม่น้อยในหลายๆ แง่มุมไม่ว่าจะเป็นใน พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ที่รอดตกชั้นแบบหวุดหวิดด้วยการจบอันดับที่ 17 มีแต้มเหนือทีมหล่นชั้นอันดับ 18 อยู่ที่ 8 แต้ม
นอกจากนี้ สเปอร์ส ยังคว้าแชมป์ ยูฟ่า ยูโรปา ลีก คว้าตั๋วทางด่วนไปเตะ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก พร้อมเงินก้อนโต ภายใต้การคุมทัพของ อันเก้ ปอสเตโคกลู ที่ถูกเด้งในช่วงซัมเมอร์ โดยบอร์ดบริหารเลือกแต่งตั้ง โธมัส แฟรงค์ ที่ไปดึงตัวมาจาก ซึ่งทีมก็อนุมัติเงินเสริมทัพแบบไม่อั้นให้ใช้แบบสนุกมือ
กระนั้นก็ตามผลงานไม่เป็นไปตามคาด โธมัส แฟรงค์ ถูกไล่ออก ซึ่งก็ต้องชมการตัดสินใจเด็ดเดี่ยวของบอร์ดบริหาร สเปอร์ส เพราะหากแต่งตั้งกุนซือใหม่ได้ถูกที่ถูกเวลาก็มีสิทธิ์ที่จะทำผลงานได้ดีรอดตกชั้นจาก พรีเมียร์ ลีก โดยไปเลือก อิกอร์ ทูดอร์ ชาวโครแอตวัย 47 ปีมาคุมทัพ
แต่เหมือนเป็นการขุดหลุมฝังตัวเอง เนื่องจากว่า ทูดอร์ คุมทีมแพ้ 4 นัดรวดแก่ อาร์เซนอล 1-4, ฟูแล่ม 1-2, คริสตัล พาเลซ 1-3 และล่าสุดในศึก ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก บุกแพ้ แอตเลติโก มาดริด 2-5
เกมที่แพ้ แอต มาดริด ทูดอร์ สมควรถูกตำหนิอย่างแท้จริง เพราะเกมสำคัญเช่นนี้ แถมผลงานก่อนหน้านี้ก็ไม่ดี ทีมกำลังสูญเสียความมั่นใจ แต่ดันไปเลือกส่ง อันโตนิน คินสกี้ มือกาวชาวเช็กวัย 22 ปีลงสนามเดบิวต์ศึก ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก แทนที่ของมือ 1 อย่าง กูเยลโม วิคาริโอ
ผลเป็นอย่างไรก็พังไม่มีชิ้นดี คินสกี้ พลาด 2 จังหวะทีมเสีย 2 ประตูผ่านพ้นไป 15 นาที สเปอร์ส ตามหวัง แอต มาดริด 0-3 สิ่งที่ ทูดอร์ ทำคือฆ่านักเตะตัวเองชัดๆ ด้วยการเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่ 17 แล้วส่ง วิคาริโอ ลงมาแทน
ซึ่งจากนี้สิ่งที่ ทูดอร์ กำลังจะโดนเองเหมือนที่ตัวเองทำกับ คินสกี้ ก็คือบอร์ดบริหาร สเปอร์ส กำลังคิดที่จะปลดอดีตกองหลัง ยูเวนตุส หลังจากคุมทีมไปได้แค่ 4 นัดเท่านั้น ถือเป็นช่วงเวลาที่ "ไก่เดือยทอง" ต้องตัดสินใจเด็ดขาดอีกครั้งและเลือกกุนซือใหม่ให้ถูกเพื่อรอดตกชั้นถือเป็นภารกิจแรก
สเปอร์ส เคยตกชั้นจากลีกสูงสุดแต่ต้องย้อนไปไกลถึง 49 ปีหรือฤดูกาล 1976-77 ตอนนั้นหล่นชั้นปีเดียวสู่ ดิวิชั่น 2 แต่ปีถัดไปก็เลื่อนกลับขึ้นมาได้เลยจากนั้นก็เล่นลีกสูงสุดมาโดยตลอด
จะว่าไปปัญหาของ สเปอร์ส คือนักเตะบาดเจ็บเป็นหางว่าว กระนั้นก็ตามอย่างที่บอกไปแล้วว่าซัมเมอร์ที่ผ่านมาเสริมทัพหลายต่อหลายคนชื่อชั้นก็ไม่ธรรมดา 11 ตัวจริงที่ลงสนามเกมล่าสุดก็ถือว่าตัวหลักทั้งนั้น แต่ผลงานยังห่วยแตกแฟนบอลน่าจะยังงงว่าเพราะอะไร
ตอนนี้ สเปอร์ส คงไม่สนใจถ้วย ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก แล้วเรียกได้ว่าตกรอบ 99 เปอร์เซนต์แล้วก็ว่าได้ แม้เหลือเกมในบ้านอีกนัดกับ แอต มาดริด แต่สมาธิตอนนี้คงกังวลเรื่องการอยู่รอดใน พรีเมียร์ ลีก มากกว่า ซึ่งถือว่าสำคัญกว่าเป็นไหนๆ
เวลานี้ สเปอร์ส รั้งอันดับ 16 มี 29 แต้มจาก 29 นัดตามด้วย น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ อันดับ 17 ที่มี 28 แต้มเท่ากับ เวสต์ แฮม ยูไนเต็ด โดยทั้งหมดแข่ง 29 นัดเท่ากับ ส่วน เบิร์นลีย์ อันดับ 19 กับ วูล์ฟส์ อันดับ 20 มองว่า 2 ทีมนี้ไม่น่าจะรอด เหนือขึ้นไปคือ ลีดส์ 31 แต้มยังไม่ปลอดภัย ถัดไปคือ ไบรท์ตัน น่าจะเบาใจได้เพราะมี 37 แต้ม
เท่ากับว่า 4 ทีมนี้ ลีดส์ สเปอร์ส ฟอเรสต์ และ เวสต์ แฮม จะมีหนึ่งทีมต้องตกชั้น สำหรับ "ไก่เดือยทอง" ดูจากโปรแกรมแล้วไม่หนัก โดยจะมีนัดต่อไปที่ต้องไปเยือน ลิเวอร์พูล ที่เอาเรื่อง แต่จากนั้นคือเล่นในบ้านพบ ฟอเรสต์ ที่สำคัญมากตัดแต้มกันเองใครชนะโอกาสรอดมีมากขึ้น
จากนั้นคือเจอ ซันเดอร์แลนด์ ไบรท์ตัน วูล์ฟส์ วิลล่า ลีดส์ เชลซี และ เอฟเวอร์ตัน ถือว่าโปรแกรมของ สเปอร์ส ยังค่อนข้างจะเป็นใจ ดังนั้นต้องรีบเรียกความมั่นใจกลับมาโดยด่วน โอกาสรอดตกชั้นยังมีสูงพอสมควร เว้นเสียแต่ว่าจะดวงแตกจริงๆ ฟอร์มกู่ไม่กลับ