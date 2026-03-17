แม่ทนไม่ไหวบุกแฉโค้ชลูกยางรร.ดังเมืองนนท์โหด ทุบตีลูกชายนักวอลเลย์บอลนับไม่ถ้วน

"จ่าคิงส์ แตงทิม สะพานใหม่" หรือ ธมะนันท์ แตงทิม จิตอาสาและนักเคลื่อนไหวทางสังคม พา นางเอ (นามสมมุติ) มารดาของ นายบี (นามสมมุติ) อายุ 18 ปี นักเรียนชั้น ม.6 ซึ่งเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย ของโรงเรียนกีฬาชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี เดินทางเข้าพบ พนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปราม เมื่อ 17 มี.ค.2569 เพื่อร้องขอความเป็นธรรม หลังลูกชายถูก ครูซี (นามสมมุติ) ผู้ช่วยโค้ชวอลเลย์บอลของโรงเรียนดังกล่าว ทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง โดยมักจะใช้ไม้ตีเป็นประจำ ซึ่งฟางเส้นสุดท้ายคือลูกชายถูกบุกตีถึงที่นอนจนได้รับบาดเจ็บ ทำให้แม่ของผู้เสียหายไปแจ้งความ ทว่าคดีเหมือนจะไม่คืบ จึงประสานตนเองให้ช่วยพามาร้องเรียนในรอบนี้
แม่ของผู้เสียหาย เผยด้วยน้ำตาคลอแก้มและความอัดอั้นว่า ลูกชายถูกโค้ชคนดังกล่าวใช้ความรุนแรงมาตั้งแต่เรียนชั้น ม.5 จนถึงปัจจุบัน (ม.6) รวมระยะเวลากว่า 2 ปี บางครั้งถูกทำโทษรุนแรงถึง 20 ที ซึ่งเหตุการณ์ล่าสุด ที่ทำให้ทนไม่ไหว เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 12 มีนาคม 2569 ขณะที่ลูกชายนอนหลับอยู่ในหอพัก ผู้ช่วยโค้ชคนดังกล่าวได้ถือไม้บุกขึ้นมาถลกผ้าห่ม แล้วฟาดเข้าที่ต้นขาอย่างแรง ก่อนจะไล่ตีเด็กคนอื่นๆ รวม 7 คน และวนกลับมาตีที่ศีรษะและกลางหลังของลูกชายซ้ำอีก รวมในเช้าวันเดียวโดนไป 3 ครั้ง ทั้งที่ลูกชายเผยว่า "ปลุกกันดีๆ ก็ได้ ไม่เห็นต้องตีขนาดนี้"
ภายหลังเกิดเหตุ คุณแม่ได้พาลูกชายเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.รัตนาธิเบศร์ และส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ทว่าปัจจุบันคดียังไม่มีความคืบหน้า มีเพียงข้อความติดต่อจากทางโค้ชคู่กรณีเท่านั้น ทำให้เกิดความเครียดและกังวลว่าเด็กคนอื่นๆ จะต้องตกเป็นเหยื่อความรุนแรงแบบนี้อีก