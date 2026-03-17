พี่น้องไวล์ดิ้งเบิ้ลแชมป์ สิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ สองสนามติด

สองพี่น้องน้อง สกาย-ฌอห์น ไวล์ดิ้ง รักษาฟอร์มร้อนแรง คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชน “สิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ กอล์ฟ แรงกิ้ง 2025-26” สนามที่ 6 ในรุ่นคลาสซีและเอฟที่สนามรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก ซึ่งเป็นการคว้าแชมป์สองสนามติดต่อกันของทั้งคู่
โดยคลาสซี (อายุ 11-12 ปี) ชาย สกาย ไวล์ดิ้ง นำม้วนเดียวคว้าแชมป์เป็นสนามที่สองติดต่อกัน หลังจบด้วยสกอร์รวมอีเวนพาร์ 144 ส่วนคลาสซีหญิง แชมป์เป็นของ ธัญชนก คชภักดี ที่สกอร์ 2 อันเดอร์พาร์ 142 ทางด้าน ฌอห์น ไวล์ดิ้ง น้องชายของสกาย คว้าแชมป์คลาสดี (อายุ 9-10 ปี) ชาย ไปด้วยสกอร์รวม 3 โอเวอร์พาร์ 147 ขณะที่คลาสซีหญิง พิมพ์พัชชา วจีเกษม คว้าแชมป์ที่สกอร์ 12 โอเวอร์พาร์ 156
ส่วนคลาสอี (อายุ 7-8 ปี) ชาย ณัฐวัฒน์ ติยะปัญจนิตย์ คว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์ 1 อันเดอร์พาร์ 143 โดยมี เศรษฐีนี ประสิทธวณกุล ครองแชมป์คลาสอีหญิงเป็นสนามที่ 4 ติดต่อกัน ขณะที่คลาสเอฟ (อายุไม่เกิน 6 ปี) แชมป์ชายและหญิงเป็นของ ณัฐธัญพงศ์ อาร์มสตรอง และ พีชญา โชติรุจินานนท์