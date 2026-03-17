"เคอร์" ชนะครบ 600 เกม "วอร์ริเออร์ส" จบสถิติแพ้ 5 เกมรวด

สตีฟ เคอร์ เฮดโค้ช โกลเดน สเตท วอร์ริเออร์ส ชนะครบ 600 เกมของศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) หลังเอาชนะ วอชิงตัน วิซาร์ดส 125-117 ที่สนามแคปิทัล วัน อารีนา วันอังคารที่ 17 มีนาคม ตามเวลาไทย
วอร์ริเออร์ส (ชนะ 33 แพ้ 35) ขาดตัวหลักอย่าง สตีเฟน เคอร์รี การ์ดจอมแม่น เจ็บเข่าขวา กับ จิมมี บัตเลอร์ เอ็นไขว้เข่าขวาฉีก แต่ได้ คริสแท็ปส์ พอร์ซินกิส ส่อง 30 แต้ม และ ดี'แอนโธนี เมลตัน บวกเพิ่ม 27 แต้ม หยุดสถิติแพ้ 5 เกมรวด
โกลเดน สเตท แทบจะการันตีติดพื้นที่ เพลย์-อิน สายตะวันตก (อันดับ 7-10) ขึ้นอยู่กับจะจบอันดับเท่าไร
ด้าน วอชิงตัน (ชนะ 16 แพ้ 51) แพ้เกมที่ 12 ติดต่อกัน แต่ยังไม่ร่วงถึงบ๊วยของสายตะวันออก เนื่องจาก อินเดียนา เพเซอร์ส รองแชมป์เก่า แพ้ 13 เกมรวด