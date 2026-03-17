"ปัฐน์ธินันต์" โชว์ฟอร์มเยาวชนทีมชาติ คว้าตั๋วเมนดรอว์หวดไทยแลนด์ฯ สนาม 2

การแข่งขันเทนนิส รายการ "ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ" ประจำปี 2569 สนาม 2 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2569 ในรอบคัดเลือก เป็นรอบสุดท้าย เพื่อคัดนักหวดชาย 8 คน และหญิง 8 คน ผ่านเข้ารอบเมนดรอว์
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสุดท้าย ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ เยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชุดปัจจุบัน จากนครราชสีมา และยังเป็นมือวางอันดับ 2 ของรอบคัดเลือก ใช้การหวดที่เฉียบขาด กับการวางบอลที่แม่นยำ เอาชนะ กัญจน์ชญา จูงวัฒนา มือวางอันดับ 14 จาก กทม. ได้ 2 เซตรวด 6-2, 6-1 ปัฐน์ธินันต์ ได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบเมนดรอว์ต่อไป
ด้านประเภทชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสุดท้าย อกนิษฐ์ พุ่มจิตร จากนนทบุรี มือวางอันดับ 6 ของรอบนี้ ใช้ชั้นเชิงและประสบการณ์เอาชนะ กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน จากชลบุรี ได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 7-5 และ 6-2 ส่งผลให้ อกนิษฐ์ ทะยานสู่รอบเมนดรอว์ทันที
ส่วนนักหวดที่คว้าชัยในรอบคัดเลือก รอบสุดท้าย และได้สิทธิ์เข้ารอบเมนดรอว์เช่นกัน มีผลดังนี้ ชายเดี่ยว ปัณณพรรธน์ นิ่มนวลกุล (กทม.) ชนะ ปริญญา ด่านดอน (สมุทรปราการ) 6-4, 2-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-7, ปาณะวัฒศ์ เซี่ยงเห็น (ภูเก็ต) ชนะ อริยพล หลีกุล (สงขลา) 6-1, 6-2 ยองเจ ทองรุ่ง (กทม.) แพ้ โจนาธาน โรธ (เยอรมนี) 1-6, 3-6
หญิงเดี่ยว ริโอะ ฮิกาชิ (กทม.) ชนะ โชติกา สิงคำสอน (นนทบุรี) 6-0, 6-0, ภัสญดา วรรณสุทธิ์ (อุบลราชธานี) ชนะ ณปภัช เสรยานนท์ (นครศรีธรรมราช) 5-6 Ret. (ป่วย), อันนา ซาโต้ (กทม.) ชนะ หนึ่งนรี กุลเรือง (ปทุมธานี) 6-1, 6-2
สิริน พงศ์ทองเมือง (กทม.) แพ้ มาลัยลักษณ์ เดลิล่าห์ ปทุมมา คุโรเนน (ลาว) 1-6, 1-6, นิฏฐา อุริยะพงศ์สรรค์ (ขอนแก่น) ชนะ ธษา เตียวสวาท (กทม.) 6-0, 6-0, ณธิดา คู่พงศกร (ภูเก็ต) ชนะ มาลิน พงศ์ทองเมือง