“โตเกียวเกิร์ล” เผยชีวิตดิ่งชี้คำพิพากษาทำให้รู้สึกแย่ลง ลั่นสูญเสียทุกอย่าง ไม่คิดคืนวงการแล้ว

โตเกียวเกิร์ล หรือ น.ส.ณภัทร วราสินธ์ วัย 29 ปี อดีตนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทย ซึ่งตกเป็นประเด็นร้อนสังคม หลังโกงการแข่งขัน RoV ศึกซีเกมส์ 2025 ที่ไทย โดยให้ผู้เล่นอีกรายล็อคอินเข้ามาเล่นแทน หรือที่เรียกกันในวงการว่า "ร่างทรง" ซึ่งหลังเกิดเรื่องเจ้าตัวได้รับบทลงโทษจากสมาคมกีฬาอีสปอร์ต รวมถึงถูกแจ้งความดำเนินคดีด้วย ได้เปิดเผยว่า เหตุการณ์ที่ผ่านมา ตนอยากจะขอโทษทางสมาคม และน้องๆที่ร่วมทีม สภาพจิตใจของตนเองดีขึ้นในช่วงแรกที่ระหว่างรอพิจารณาคดี แต่เมื่อได้ฟังคำพิพากษาวันนี้ก็รู้สึกแย่ลงเหมือนเดิม
”โตเกียวเกิร์ล“ เผยว่า ตั้งแต่เกิดเรื่องยอมรับว่ายังไม่เคยพูดคุยกับน้อง ๆ ภายในทีม โค้ช และสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย เพราะยังไม่มีความกล้ามากพอ สิ่งเดียวที่อยากพูดตอนนี้ คือ คำว่าขอโทษ ตนรู้สึกแย่ และรู้สึกผิดอยากขอโทษทุกๆ คน ทุกวันนี้หลังจากเกิดเหตุตนไม่เคยใช้โซเชียลปิดโซเชียลทุกช่องทาง ทุกวันนี้ทำเพียงแค่เก็บตัวอยู่ภายในห้องพัก เหตุการณ์ทั้งหมดมันทำให้สูญเสียทุกอย่างที่สร้างมารวมถึงอาชีพที่สร้างมา
ด้าน นายไชโย หรือ “ก้อง” มีการพูดคุยกันอยู่บ้างหลังเกิดเหตุในช่วงแรกๆ และมีโอกาสได้เจอกันตอนมาศาล และตนได้ขอโทษทางนายไชโยไปแล้ว สำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็น บทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิต หลังจากนี้คงจะไม่ได้เดินทางในเส้นทางนักกีฬาอีสปอร์ตอีกแล้ว และคิดว่าตัวเองก็ไม่ควรจะกลับไป
อดีตนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทย กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาทางครอบครัวตนก็เป็นห่วง โดยเฉพาะย่าที่เห็นข่าวแล้วรู้สึกว่ามันรุนแรง ทำให้ตนเองก็รู้สึกแย่ที่ทำให้ทั้งครอบครัวเป็นห่วงด้วย อีกทั้งยังยอมรับว่าในบางการแข่งขันก็ได้มีการใช้วิธีการดังกล่าวบ้างเป็นบางครั้ง ส่วนที่ผ่านมาตนไม่ได้ออกมาขอโทษสังคมเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันรุนแรงมาก ไม่กล้าออกมาเจอสังคมและไม่กล้าเล่นโซเชียล ยอมรับว่าอาจจะเป็นการหนีปัญหา แต่วันนี้มีโอกาสได้พูดกับสื่อมวลชน จึงทำได้เพียงอย่างเดียวคือการพูดขอโทษ
“ในอนาคตการเข้าไปขอโทษนายกสมาคมและเพื่อน ๆ หากตนเองมีความกล้าพอ ก็อยากจะเข้าไปขอโทษ วันนี้ตนอยากขอโอกาสได้ใช้ชีวิตต่อไป ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นให้ทุกอย่างกลับไปเป็นปกติ แต่อยากขอให้ได้ใช้ชีวิตต่อไป และหลังจากนี้ตนคงไม่กล้ากลับไปทำพฤติกรรมแบบเดิมอีก และอยากแก้ข่าวที่วันนี้มีภาพปรากฏในข่าว ระบุว่าเป็นภาพของก้องเดินคู่มากับตนเอง ยืนยันว่าผู้ชายคนที่ปรากฏภาพเป็นแฟนหนุ่มของตนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้”