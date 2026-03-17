"อิหร่าน" หารือ "ฟีฟา" ขอเตะบอลโลกที่เม็กซิโก

อิหร่าน กำลังเจรจากับ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ขอเล่น ฟุตบอลโลก 2026 นอกประเทศสหรัฐอเมริกา หลัง โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี เตือนอย่าเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ สัปดาห์ที่แล้ว
สถานทูตอิหร่าน ที่ประเทศเม็กซิโก เผยว่า สมาคมฟุตบอลของตัวเอง ต้องการย้ายมาแช่งที่ประเทศนี้ แทน สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า "ฟีฟา" ปฏิเสธจัดตารางแข่งขันใหม่ ขณะที่เหลือเวลาเริ่มทัวร์นาเมนต์ไม่ถึง 100 วัน
เมห์ดี ทาจ ประธาน สหพันธ์ฟุตบอลอิหร่าน กล่าวไว้ "เมื่อ ทรัมป์ แถลงชัดเจนว่า เขาไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของ ทีมชาติอิหร่าน เราจะไม่เดินทางไป สหรัฐอเมริกา แน่นอน"
"เรากำลังหารือกับ ฟีฟา เพื่อย้ายแมตช์ของ อิหร่าน มาที่ประเทศเม็กซิโก"
สถานะของ อิหร่าน ยังไม่แน่นอน นับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งกับ สหรัฐฯ และ อิสราเอล กระทั่งวันพฤหัสบดีที่แล้ว (12 มี.ค.) ทรัมป์ ชี้แจงประเด็นนี้ทาง "ทรูธ โซเชียล (Truth Social)" สื่อสังคมออนไลน์
"ยินดีต้อนรับ ทีมชาติอิหร่าน เข้าร่วมฟุตบอลโลก แต่ผมไม่เชื่อจริงๆ ว่า มันเหมาะสมที่พวกเขาจะอยู่ที่นั่น เพื่อชีวิตและความปลอดภัยของพวกเขาเอง ขอขอบคุณที่ให้ความสำคัญปัญหานี้"
อิหร่าน มีกำหนดลงเตะ 2 แมตช์แรก พบ นิวซีแลนด์ และ เบลเยียม ที่สนามโซไฟ สเตเดียม มหานคร ลอส แองเจลิส วันที่ 15 กับ 21 มิถุนายน ตามลำดับ แล้วย้ายไปเจอ อียิปต์ ที่เมืองซีแอตเทิล วันที่ 26 มิถุนายน