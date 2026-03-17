ลอนเทนนิสไทยเตรียมจัดศึกประวัติศาสตร์เทนนิสเยาวชนชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ”

นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สมาคมฯ จะจัดการแข่งขันรายการใหญ่ระดับเยาวชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานคือ เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ.2569 ชิงถ้วยพระราชทาน โดยสมาคมฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลให้ผู้ชนะเลิศประเภทเยาวชนชายเดี่ยว และเยาวชนชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลให้ผู้ชนะเลิศ ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว และเยาวชนหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
"นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ต่อคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ และเป็นการนำความปลาบปลื้มสู่นักเทนนิสเยาวชนชายและหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ของไทยทุกคน ที่จะมีโอกาสได้ครองถ้วยพระราชทาน เพื่อเป็นเกียรติประวัติต่อตนเองและครอบครัววงศ์ตระกูลสืบไป"
นายกเทนนิสไทย กล่าวต่อว่า การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 จัดระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 9 เม.ย. 2569 ณ สนามเทนนิส ภายในศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยปีนี้มีนักกีฬาเยาวชนชายและหญิงจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเกือบ 600 คน