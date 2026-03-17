ลูกเด้งปลูกฝังกีฬาถึงลำปาง เยาวชนกรี๊ด “ริว-วชิรวิทย์” นักแสดงหนุ่มหล่อร่วมสอนปิงปองถึงที่

สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาและพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผ่านกีฬาเทเบิลเทนนิส ภายใต้โครงการ SET Star Table Tennis 2026 ณ โรงเรียนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง โดยมี ดร.อภิทัย บำรุงพนิชถาวร รองเลขาธิการสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.อัด ชัยภูมิ อุดมมาลัย ผู้ฝึกสอนเทเบิลเทนนิสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมด้วย "ภูมิ" วีรภัทร พุฒิคุณเกษม อดีตนักเทเบิลเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย และ "ริว" วชิรวิทย์ วัฒนะภักดีไพศาล นักแสดงชื่อดังของประเทศไทยและอดีตนักเทเบิลเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย เดินทางไปร่วมถ่ายทอดทักษะพื้นฐานกีฬาเทเบิลเทนนิสให้แก่นักเรียนถึงจังหวัดลำปาง
ดร.อภิทัย กล่าวว่า กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย พัฒนาทักษะกีฬา และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้รู้จักและเข้าถึงกีฬาเทเบิลเทนนิสมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นการขยายโอกาสทางกีฬาไปสู่เยาวชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับวงการกีฬาเทเบิลเทนนิสไทยในอนาคตอีกด้วย
ทั้งนี้บรรยากาศตลอดโครงการเป็นไปอย่างชื่นมื่น น้องๆ เยาวชนจากโรงเรียนบ้านสามขาสนุกสนานไปกับการถ่ายทอดการตีปิงปองขั้นพื้นฐานที่น่าตื่นตาตื่นใจจากจากพี่ๆ ตัวแทนของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสฯ โดยเฉพาะ "พี่ริว" วชิรวิทย์ วัฒนะภักดีไพศาล นักแสดงชื่อดังอดีตมือตบเยาวชนทีมชาติไทยที่น้องๆ ต่างดีใจที่ได้เห็นดาราที่ตนชื่นชอบในจอมาสอนกีฬาปิงปองให้กับตนเองอย่างใกล้ชิด