ปิดจุดรั่ว! กีฬาไทยเริ่มโอนตรงเข้าบัญชีนักกีฬา นำร่องกีฬาเยาวชน-เอเชียนบีชเกมส์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เดินหน้าประเดิมโอนเงินเบี้ยงเลี้ยงตรงให้กับนักกีฬา เริ่มต้นที่นักกีฬากรุงเทพมหานคร ในการลุยการแข่งขัน เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์ " โดยการแถลงข่าวการจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมโดย การโอนตรงให้นักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 มีขึ้นที่ ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง เมื่อ 17 มี.ค.2569 ได้รับเกียรติจาก นาย อรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายถิรชัย วุฒิธรรม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพมหานคร, นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
สำหรับการจ่ายเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม โดยการโอนตรงให้นักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" ระหว่างวันที่ 7-17 พฤษภาคม 2569 เป็นรายการแรกที่จะโอนเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมตรงให้กับนักกีฬาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายในการต้องการให้นักกีฬาได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงซ้อมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเป็นขวัญกำลังใจในการแข่งขันด้วย ได้เลือก จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นต้นแบบ เพราะเป็นจังหวัดที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด
นอกจากนั้น ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ยังได้รับความร่วมจาก ธ.กรุงไทย ที่สามารถโอนเบี้ยเลี้ยงตรงให้กับ นักกีฬาทั้งเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ รวมถึง นักกีฬาทีมชาติไทย ได้อย่างสะดวก รวดเร็วอีกด้วย
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า แนวคิดหลักๆของการโอนเงินเบี้ยเลี้ยงโดยตรงสู่นักกีฬาใน ถือเป็นการนำร่อง หลังรับทราบที่ผ่านมา มีปัญหาในการเบิก-จ่าย เบี้ยเลี้ยงให้กับนักกีฬา ซึ่งเราก็ลดระบบ และขั้นตอน เพื่อจ่ายเงินให้ไวและรวดเร็วที่สุดผ่านระบบที่เราเซตขึ้นมา คล้ายๆกับระบบโอนตรงที่รัฐบาลเคยทำกับเกษตรกรกว่า 10 ล้านคนในภาคเกษตรกรรมอย่างที่มีการเคยทำ ซึ่งการโอนตรงครั้งนี้ จะนำร่องในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ที่สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีนักกีฬาทั่วประเทศกว่า 18,000 คน เข้าร่วม และกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ 2026 หากว่าทดลองแล้ว ปรากฎว่าดีและคล่องตัว ก็อยากจะให้มีการผลักดันไปต่อ
ดร.ก้องศักด เผยว่า เบิก-จ่าย ได้ภายใน 3-7 วัน ซึ่งก็ตรงและไว อย่างที่ท่านอรรถกร ได้กำชับและเน้นย้ำ ซึ่งสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดและประเทศไทย ก็จะยังมีบทบาทสำคัญในกระบวนการนี้ เพราะจะมีอำนาจในการตรวจสอบ อนุมัติ ในขั้นต้น โดยในสากลเองมีการใช้ระบบนี้ ยกตัวอย่างชัดเจนก็คือ อังกฤษ ซึ่งก็ใช้ระบบนี้ โดยอังกฤษ จะมี ยูเค สปอร์ต ทำหน้าที่รับผิดชอบ โดยจะใช้เงินจากระบบล็อตเตอรี่โอนตรงไปสู่มือนักกีฬา ซึ่งของเราก็จะทำผ่านระบบของธ.กรุงไทย ที่มีระบบรอพร้อมและครอบคลุมทั่วประเทศ
นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผจก.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้กล่าวว่า "การโอนเงินเบี้ยเลี้ยงตรงให้กับนักกีฬา ถือเป็นความท้าทาย และเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ของวงการกีฬาไทย ตามนโยบายของ ท่านอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ต้องการให้นักกีฬาเข้าถึงเงินของภาครัฐโดยตรง และรวดเร็ว"
“ในส่วนของปัญหาต่างๆ ทางกองทุนฯ พร้อมรับความคิดเห็นรอบด้าน แก้ปัญหาและหาทางออกไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะเรื่องของ งบประมาณ การเดินทาง เสื้อผ้า อาหาร ของนักกีฬา ก็มีการจัดการแบ่งงบประมาณไว้เป็นส่วนๆอย่างชัดเจน รูปแบบการโอนเงินจะเป็นรอบเดือน ซึ่งจะทำให้ตรงและไว นักกีฬาจะต้องได้รับในระยะไม่เกิน 5 วัน โดยจะนำร่องใน 2 มหกรรมกีฬา ส่วนตัวตนมองว่าดี เพราะจะลดภาระการทำงานของภาคส่วนตัว ลดขั้นตอนต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาเราหารือ และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ส่วนเมื่อลองระบบนี้แล้ว จะราบรื่นหรือคล่องตัวหรือไม่อย่างไร ก็จะมีการประเมินผลหลังจบทั้ง 2 มหกรรมกีฬาดังกล่าวอีกครั้ง”