“มารัต” ท้าทายพร้อมชนทุกคน เป้าหมายครองแชมป์โลกปีนี้

“มารัต กริกอเรียน” กำปั้นมาดดุ วัย 34 ปี จากอาร์เมเนีย ฝากถึงคู่ต่อสู้ทุกคนภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ของ ONE ให้กล้าขึ้นมาวัดฝีมือกับตน เพื่อพิสูจน์ว่าใครคือผู้แข็งแกร่งตัวจริง และเหมาะสมกับการก้าวขึ้นไปท้าชิงบัลลังก์ ที่ปัจจุบันมี “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลกชาวไทยถือครองอยู่
ช่วงที่ผ่านมา การแข่งขันคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้เพิ่มขึ้นอย่างมาก หลังมียอดฝีมือหลายรายร่วมล่าความสำเร็จ อาทิ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย”, “มาซาอากิ โนอิริ” จากญี่ปุ่น และ “หลิว เมิงหยาง” จากจีน ขณะที่ “มารัต” เองก็หวังประมือกับตัวท็อปของรุ่นที่ว่าแน่เพื่อพิสูจน์ว่าเขายังเป็นคู่ควรยืนแถวหน้าของรุ่นนี้
หลังจากที่ “มารัต” โชว์ฟอร์มสวย เอาชนะคะแนนเอกฉันท์เหนือ “รูคิยะ อันโปะ” จากญี่ปุ่น ในศึก ONE 173 เมื่อเดือน พ.ย. 68 ทำให้คว้าชัยบนเวที ONE เป็นครั้งที่ 6 จาก 9 ไฟต์ ก็ออกมาประกาศกร้าว พร้อมท้าเจอได้กับทุกคนในรุ่นนี้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายคว้าแชมป์โลก
“ตอนนี้คู่ชกหลายคนพยายามหลบเลี่ยงผม ไม่มีใครอยากขึ้นมาเจอกับผมเลย นักสู้ที่อยู่ในแรงกิงต่างพูดถึงแต่โอกาสชิงเข็มขัดแชมป์โลก แต่ถ้าใครอยากก้าวไปถึงจุดนั้น พวกเขาต้องผ่านผมไปให้ได้ก่อน ผมพร้อมสู้กับทุกคนในรุ่นนี้อยู่แล้ว แต่ดูเหมือนว่าหลายคนจะกลัว นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาไม่อยากขึ้นมาเจอกับผม”
“ตอนนี้เป้าหมายเดียวของผมคือการทำความฝันให้เป็นจริง ผมตั้งใจอย่างชัดเจนว่าภายในปี 2569 ผมจะต้องคว้าเข็มขัดแชมป์โลกมาครองให้ได้ครับ”
แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ “มารัต” จะพอใจได้ระดับหนึ่ง เพราะมีคู่ชกที่พร้อมประจันหน้ากับเขาในไฟต์ต่อไปแล้ว โดยจะพบกับ “คาอิโตะ” นักสู้ขวัญใจชาวอาทิตย์อุทัย ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต หลังจากที่เคยคลาดกันมาแล้วในศึก ONE 172 เมื่อเดือน มี.ค. 68 เนื่องจาก “มารัต” ทำน้ำหนักไม่ได้ตามพิกัดที่ตกลงไว้ และอีกฝ่ายไม่ตกลงชกด้วยหลังการเจรจาจ่ายค่าชดเชย จึงทำให้ไฟต์นั้นเป็นหมันไป
โดยครั้งนี้ ทั้งคู่จะเปิดฉากบู๊กันให้หายค้างคาในศึก ONE Samurai 1 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 29 เม.ย. นี้ ณ สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น งานนี้เจ้าตัวจะเก็บชัยมุ่งสู่บัลลังก์ได้ตามที่ปรารถนาหรือไม่ ต้องรอติดตาม