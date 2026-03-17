บรรยากาศชื่นมื่น! กิจกรรมดูบอล เชลซี พบ นิวคาสเซิล ที่ร้าน Shelter แฟนๆ แน่นร้าน

กิจกรรมดูฟุตบอลสุดพิเศษให้แฟนบอลชาวไทยได้มารวมตัวกันเชียร์เกมบิ๊กแมตช์ระหว่าง เชลซี และ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2026 ที่ผ่านมา ณ ร้านอาหารชื่อดัง Shelter (เชลเตอร์) ใกล้สถานี BTS วงเวียนใหญ่ โดยบรรยากาศภายในร้านเต็มไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ช่วงค่ำ เมื่อแฟนบอลทยอยเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ที่ Play with FUN, be FUN ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้แฟนบอลได้มาสัมผัสประสบการณ์การเชียร์ฟุตบอลร่วมกันในบรรยากาศแบบคอมมูนิตี้ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งชมเกมผ่านจอขนาดใหญ่ การพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการแข่งขัน รวมถึงการพบปะกับแฟนบอลทีมเดียวกันและต่างทีมที่มีแพสชันต่อฟุตบอลเหมือนกัน
ภายในร้าน Shelter ถูกเนรมิตให้เต็มไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมการดูฟุตบอลแบบอังกฤษ ทั้งการจัดโซนรับชมการแข่งขัน มุมถ่ายภาพสำหรับแฟนบอล รวมถึงบรรยากาศที่เป็นกันเอง ทำให้ผู้ร่วมงานรู้สึกเหมือนได้มานั่งเชียร์บอลกับกลุ่มเพื่อนในคืนวันหยุดอย่างแท้จริง
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงานคือการปรากฏตัวของแขกรับเชิญพิเศษอย่าง เชอรี่ สามโคก และ เบนซ์ อาปาเช่ ที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน ทั้งการพูดคุยกับแฟน ๆ ถ่ายภาพร่วมกัน รวมถึงร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้บรรยากาศตลอดทั้งคืนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนาน นอกจากนี้ยังมีเซอร์ไพรซ์พิเศษจาก แจ็ค แฟนฉัน ที่เข้ามาร่วมสนุกในงานอีกด้วย
และนอกจากการรับชมการแข่งขันแล้ว ทางเพจ ยังเตรียมกิจกรรมสุดสนุก ให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับฟุตบอล เกมทายผลการแข่งขัน รวมถึงกิจกรรมบนเวทีที่เปิดโอกาสให้แฟนบอลได้ขึ้นมาร่วมสนุกกันแบบใกล้ชิด
ผู้ที่เข้าร่วมงานยังได้ลุ้นรับของรางวัลมากมาย อาทิ เสื้อฟุตบอลลิขสิทธิ์แท้จากประเทศอังกฤษ บัตรเงินสด และของที่ระลึกพิเศษจากผู้จัดงาน ซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลที่มาร่วมกิจกรรมตลอดทั้งคืน
กิจกรรมดูบอลในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของ Play with FUN, be FUN ที่ต้องการสร้างคอมมูนิตี้สำหรับคนรักกีฬา ให้แฟนบอลได้มากกว่าการติดตามข่าวสารหรือดูการแข่งขันผ่านหน้าจอ แต่ยังได้ออกมาสัมผัสประสบการณ์การเชียร์บอลร่วมกันในสถานที่จริง สร้างความสนุก ความทรงจำ และมิตรภาพใหม่ ๆ ในกลุ่มแฟนกีฬา
หลังจบการแข่งขัน แฟนบอลหลายคนยังคงอยู่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเกม พร้อมถ่ายภาพและแชร์บรรยากาศภายในงานผ่านโซเชียลมีเดีย ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้กลายเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความประทับใจสำหรับแฟนบอลที่เข้าร่วม
