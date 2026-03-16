ดราม่ามวยที่เพชรบูรณ์ เปิดซ้อมฟรีแต่โดนคดีจัดมวยเถือน “มิสเตอร์ไฟท์​” วอนผู้ใหญ่ช่วยเด็ก

สุวิทย์ ศิริเวช หรือที่รู้จักกันในชื่อ "มิสเตอร์ไฟท์" (Mr. Fight) อินฟลูเอนเซอร์และผู้จัดรายการมวยชื่อดัง ซึ่งเป็นเวทีมวยที่เน้นการชกแบบ "สตรีทไฟท์" หรือมวยข้างถนน ซึ่งเปิดโอกาสให้คนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นนักมวยอาชีพมาประลองฝีมือกัน โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ค ”สุวิทย์ ศิริเวช“ วิงวอนถึงผู้ใหญ่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เข้ามาดูแลและช่วยเหลือกลุ่มเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ หลังถูกตำรวจฟ้องข้อหาจัดแข่งขันมวยโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งๆที่ทำกิจกรรมดังกล่าว เด็กๆและเยาวชนรวมตัวกันฝึกซ้อมและสอนกันฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ในโพสต์ของเจ้าตัวระบุว่า “อยากวอนผู้ใหญ่ทางเพชรบูรณ์ช่วยดูเคสนี้หน่อยครับ น้องๆวัยรุ่นเพชรบูรณ์อยากมีกลุ่มซ้อมมวย และจัดกิจกรรมสอนมวยฟรีให้กับวัยรุ่น แต่กลับโดนตำรวจฟ้องข้อหา "จัดแข่งขันมวยโดยไม่ได้รับอนุญาต" มีหมายมาส่งถึงบ้าน
ที่เห็นนี้แทบไม่ได้เป็นการจัดมวยสตรีทด้วยซ้ำ แค่จัดกิจกรรมรวมตัวกันซ้อมมวยและสอนมวยฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขนาดจัดลงนวมกันยังไม่ผิดอะไรเลยครับ จะเข้า พ.ร.บมวยก็ต่อเมื่อ มีค่าตัว มีเก็บบัตรค่าเข้า มีผลตัดสิน มีกรรมการ แม้กระทั่งจัดลงนวม 1 ยก 3 นาทียังไม่เข้าข่ายพรบ. ด้วยซ้ำ แต่นี่แค่จัดซ้อมและสอนมวยฟรีถึงขั้นส่งหมายศาลไปหาที่บ้าน ข้อหาจัดมวยโดยไม่ได้รับอนุญาต ยังไงฝากผู้ใหญ่ทางเพชรบูรณ์ช่วยดูเคสนี้หน่อยนะครับผมสงสารน้องๆที่อยากรวมกลุ่มออกกำลังกายกันครับ
ในเวลาต่อมา เจ้าตัวได้โพสต์อีกว่า หลังไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจ โดยตำรวจแจ้งว่าถ้ายอมรับผิดตอนนี้ก็เสียค่าปรับครึ่งนึง ถ้าไม่ยอมรับก็แต่งทนายมาสู้ แล้วพูดด้วยว่าอาจจะเสียค่าปรับเยอะและมีโทษจำคุก (จากการจับกลุ่มออกกำลังกายเนี่ยนะ) โดยทางกลุ่มซ้อมได้โต้แย้งไปว่า ทุกอย่างที่ทำไม่เข้าข่ายพรบมวย (ใครสงสัยไปเปิดดูพรบมวยได้เลยว่าถ้าจะเข้าข่ายต้องเป็นยังไงบ้าง) โดยการจัดกลุ่มออกกำลังกายในเชิงนี้ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจาก กกท
แต่ทางตำรวจแจ้งว่ามันมีการลงนวมเพราะงั้นต้องไปขอ กกท. ยังไงก็ผิด โธ่ งั้นกลุ่มซ้อมมวยทั่วประเทศคงโดนจับกันหมดแล้ว โดยเฉพาะยิมกูเนี่ย ซัดกันปางตาย น่าจะโดนโทษ 7 ชั่วโคตร วัยรุ่นยุคใหม่จับกลุ่มออกกำลังกายมันดีแค่ไหนแล้วครับ ยังไงฝากผู้ใหญ่ที่เพชรบูรณ์ช่วยดูเคสนี้หน่อยนะครับ พูดแล้วผมก็อยากไปจัดสัญจรที่นู่นเลย
ก่อนที่เมื่อ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา เจ้าตัวจะโพสต์อัพเดทเพิ่มเติมว่า “ตอนนี้ทางผู้ใหญ่ที่เพชรบูรณ์รับทราบเรื่องแล้วนะครับ ตอนนี้ได้ทำการช่วยเหลือน้องๆกลุ่มซ้อมแล้ว โดยจัดการหาทนายมาสู้ครับผม แล้วจะดำเนินการสนับสนุนให้วัยรุ่นเพชรบูรณ์ได้มีกลุ่มซ้อมมวยเป็นของตัวเองครับ ฝากขอบคุณแทนน้องๆด้วยนะครับ”