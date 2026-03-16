กติกาใหม่ มวย 5 ยก น่าสนใจ / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
นับเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์สำคัญของวงการมวยไทย เมื่อ “เวทีมวยราชดำเนิน” เตรียมประกาศใช้กฎกติกาใหม่ของ “มวยไทย 5 ยก” อย่างเป็นทางการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป โดยมีเป้าหมายยกระดับมาตรฐานการตัดสินให้ชัดเจน โปร่งใส และเข้าใจง่ายมากขึ้น
สาระสําคัญของกติกาใหม่ คือการให้คะแนนแบบ “ยกต่อยก” โดยกรรมการจะเก็บใบคะแนนทุกยกอย่างเป็นระบบ และเปิดเผยคะแนนทั้งหมดหลังจบการแข่งขัน ช่วยลดข้อกังขาและทําให้แฟนมวยเข้าใจผลการตัดสินได้ง่ายขึ้น ถือเป็นการปรับตัวครั้งสําคัญของมวยไทย 5 ยกในยุคปัจจุบัน
ด้านหลักเกณฑ์การให้คะแนน จะพิจารณาจาก “อาวุธมวย” เป็นสําคัญ โดยเน้นความชัดเจนของหมัด เท้า เข่า ศอก และความแม่นยําในการออกอาวุธ มากกว่าการประคองเกมหรือรูปแบบที่ไม่ก่อให้เกิดผลชัดเจนต่อคู่ต่อสู้ สะท้อนแนวคิดให้มวยไทยยังคงเอกลักษณ์ความดุดัน แต่มีมาตรฐานการตัดสินที่เป็นรูปธรรม
อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตามองคือเรื่องการเตือน ซึ่งจะ “ไม่มีผล” ต่อการให้คะแนนโดยตรง เว้นแต่จะมีการตัดคะแนนอย่างเป็นทางการ หรือในกรณีที่รูปเกมสูสีจนไม่สามารถหาผู้ชนะในยกนั้นได้ อย่างไรก็ตาม หากนักมวยทําฟาวล์ลักษณะเดียวกันครบ 3 ครั้งตลอดการแข่งขัน ผู้ชี้ขาดจะทําการหัก 1 คะแนนทันที
ไฮไลต์สําคัญของกติกาใหม่ คือการเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายสามารถขอใช้สิทธิ์ดู VAR ได้ 2 กรณี ได้แก่ กรณีเข่าใส่กระจับ และกรณีลูกซ้ํา โดยการพิจารณา VAR จะเกิดขึ้นภายหลังการตัดสินผลการแข่งขันแล้ว ทั้งนี้ การจะใช้ VAR หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของประธานผู้ตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด
สรุปง่ายๆ เรื่องระบบ VAR คือ นักมวยหรือ พี่เลี้ยง ขอใช้สิทธิขอดู VAR ได้ใน 2 กรณีเท่านั้น คือ โดนเข่าใส่กระจับ หรือโดนลูกซ้ำ ซึ่งการดู VAR จะเกิดขึ้นหลังจากการตัดสินผลการแข่งขันจบลงแล้ว แต่ท้ายที่สุดสิทธิขาดอยู่ที่ประธานผู้ตัดสิน ว่าจะอนุมัติให้ดู VAR หรือไม่
การปรับกติกาครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนรายละเอียดเชิงเทคนิค แต่เป็นการประกาศจุดยืนของเวทีมวยราชดําเนินในการขับเคลื่อนมวยไทย 5 ยกเข้าสู่ยุคใหม่ ที่เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬา ทีมงาน และแฟนมวยทั้งในและต่างประเทศ
กฎเกณฑ์ใหม่ดังกล่าวเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนา ศึกมวยไทย 5 ยก ในยุคใหม่จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ บนสังเวียนราชดําเนิน เวทีประวัติศาสตร์ที่กําลังก้าวสู่บทใหม่ของวงการมวยไทย
ก็ถือเป็นบทพิสูจน์ของมวยไทย 5 ยก แบบดั้งเดิม ที่ก่อนหน้านี้ถูกตราหน้าว่า "ไร้มาตรฐาน" เพราะบางรายการก็จัดขึ้นเพียงแค่สนองตัณหาของ "เซียนพนัน" ไปวันๆ ไม่ได้จัดขึ้นเพื่อยกระดับมวยไทยแต่อย่างใด
อย่างไรก็ดีเมื่อมีกฎกติกาใหม่เข้ามาและพร้อมบังคับใช้ในเวทีมวยราชดำเนิน ถ้ามันเวิร์ค หรือไปได้ด้วยดี ก็หวังว่าเวทีมวยมาตรฐานที่จัดการแข่งขันมวย 5 ยก เวทีอื่นๆ จะนำไปใช้เหมือนกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการทดลองใช้ที่เวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้นี่แหละ