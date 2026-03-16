“แพร” นางฟ้าบิ๊กไบค์รถคว่ำที่บุรีรัมย์ ตื่นมาความจำหาย 48 ชม. แอดมินเผยอาการล่าสุดยังน่าห่วง

“แพร” ทวินันท์ เพิ่มพูน นางฟ้าบิ๊กไบค์ ซึ่งเป็นไบเกอร์สาวสวยคนดัง ดีกรีทูตการกีฬาชลบุรี 2025 ประสบอุบัติเหตุรถล้มระหว่างทำการแข่งขันที่จังหวัดบุรีรัมย์ จนได้รับบาดเจ็บและเกิดอาการ "สูญเสียความทรงจำชั่วขณะ" ซึ่งหลังรถล้ม ถูกนำตัวส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ทันที
แอดมิจเพจ Pear Tawinan ได้โพสต์ภาพเจ้าตัวขณะเข้ารับการรักษาที่โรงพยายาล พร้อมเล่าว่า หลังแพรฟื้นขึ้นมา เจ้าตัวจำเหตุการณ์ช่วงที่เกิดเหตุและช่วง 2 วันก่อนหน้าไม่ได้เลย ซึ่งต้องขอโทษทุกคนที่ทำให้เป็นห่วง ขณะนี้แพรกำลังรักษาตัวและเฝ้าดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม แพร ยังคงมีสติคิดถึงคนอื่น โดยหลังรู้ว่ารถล้มก็รีบถามทันทีว่า มีใครบาดเจ็บหรือเดือดร้อนจากเหตุการณ์นี้หรือไม่
ด้านแพทย์ตรวจร่างกายพบว่า ไม่มีอวัยวะส่วนใดแตกหัก แต่มีอาการปวดศีรษะและปวดหน้าแข้งขวาอย่างมาก โดยแพรต้องนอนเฝ้าดูอาการในห้อง ICU ประมาณ 6 ชั่วโมง ก่อนย้ายเข้าห้องผู้ป่วย และหลังครบ 24 ชั่วโมง จึงตัดสินใจออกจากโรงพยาบาลที่บุรีรัมย์ และให้แพทย์ส่งตัวไปรักษาต่อที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ เพื่อทำการสแกน MRI และให้แพทย์เฉพาะทางตรวจอย่างละเอียด ซึ่งอาการโดยรวมนั้น ยังคงปวดศีรษะ ปวดท้ายทอย มองเห็นภาพเป็นกริชบางครั้ง และคลื่นไส้ รวมถึงยังจำเหตุการณ์ช่วงสองวันก่อนไม่ได้
แอดมินเพจยังระบุอีกว่า แพรยังคงจำเหตุการณ์ตอนล้มไม่ได้ รวมถึงช่วงเวลาก่อนลงขี่รถ และยังจำไม่ได้ว่ามาโรงพยาบาลได้อย่างไร ทำให้ความทรงจำบางช่วงหายไปหลายชั่วโมง ส่วนแพทย์ระบุว่า อาการความจำหายยังไม่น่ากังวลเท่ากับการตรวจหลอดเลือดและเส้นประสาทบริเวณคอที่ไปเลี้ยงสมอง จึงมีแพทย์เฉพาะทางหลายท่านเข้ามาดูแล และเตรียมทำ MRI ตรวจสมองและเส้นประสาท รวมถึงตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
ขอบคุณภาพ : FB Pear Tawinun