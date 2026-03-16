“หนึ่งนรี” แซงชนะคู่แข่งทะยานชนลูกครึ่ง ชิงตั๋วเมนดรอว์หวดไทยแลนด์ฯ สนาม 2

การแข่งขันเทนนิสที่เปิดกว้างให้นักหวดทั่วไปได้ร่วมชิงชัย ในรายการ "ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ" ประจำปี 2569 เข้าสู่สนามที่ 2 โดยมีการชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี และเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2569 เป็นวันแรก
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก คู่ที่น่าสนใจ หนึ่งนรี กุลเรือง จากปทุมธานี มือวางอันดับ 11 ของรอบนี้ ดวลแร็กเกตกับ อารีรัตน์ เดชเพชร จากสมุทรสาคร โดยเกมคู่นี้เป็นไปอย่างสูสี ก่อนจะเสมอกัน 1-1 เซต จึงต้องดวลซูเปอร์ไทเบรกเพื่อตัดสิน และเป็นนักหวดชาวปทุมที่เล่นได้ดีจนเป็นฝ่ายคว้าชัย ทำให้แซงเอาชนะไป 2-1 เซต 4-6, 6-4 และซูเปอร์ไทเบรก 10-7
หนึ่งนรี คว้าสิทธิ์เข้าไปแข่งขันต่อในรอบคัดเลือก รอบสอง หรือรอบสุดท้าย ซึ่งจะพบกับ อันนา ซาโต้ มือวางอันดับ 8 จาก กทม. ซึ่งเป็นลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น เพื่อชิงโควตาเข้าสู่รอบเมนดรอว์ต่อไป
ด้านชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก ธรรมะ โคศิริ นักเทนนิสจาก กทม. ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน ในรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเดิมคว้าชัยได้สำเร็จ หลังจากเอาชนะ วัฒนชัย หลวงแก้ว จากมุกดาหาร ได้แบบไม่ยาก 2-0 เซต ด้วยสกอร์ 6-0 และ 6-2 ธรรมะ ผ่านเข้ารอบคัดเลือก รอบสอง พบกับ โจนาธาน โรธ จากเยอรมนี
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก อริยพล หลีกุล (สงขลา) ชนะ ณัฐภาคย์ สูงเลิศส่งฟ้า (นครปฐม) 6-0, 6-2, ธีรเมธ ฉิมอ้อย (ปทุมธานี) ชนะ ธนกฤต โพธิ์จันทร์ (ขอนแก่น) 6-3, 6-2, ปัณณพรรธน์ นิ่มนวลกุล (กทม.) ชนะ รักษิต ประสิทธิ์กุศล (นนทบุรี) 6-1, 6-1, ฌลวิชญ์ เหวียน (กทม.) ชนะ ณภัทร ถาวรวณิชย์ (กทม.) 6-0, 6-4
ชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสอง ณปราธ ละไล จาก กทม. ชนะ วิทวัฒน์ สมคะเน (ปทุมธานี) 6-1, 6-1, พลวรรธน์ พยุงวงษ์ (สมุทรสาคร) ชนะผ่าน ส่งเสริม แก้วสุขศรี (กทม.)
ขณะที่หญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก ริโอะ ฮิกาชิ (กทม.) ชนะ ปภาวี วิทยาลิขิต (กทม.) 6-0, 6-0, กัญจน์ชญา จูงวัฒนา (กทม.) ชนะ มะลิ อ่องลออ (ปทุมธานี) 6-3, 6-2, อริณญา อะมะมูล (ปทุมธานี) แพ้ อลิเซีย หลี่ (จีน) 1-6, 0-6, พิรยา ทรัพย์พันแสน (ปทุมธานี) แพ้ มาลัยลักษณ์ เดลิล่าห์ ปทุมมา คุโรเนน (ลาว) 4-6, 2-6