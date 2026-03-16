"ลัลนา" จ่อเข้าท็อป 100 อันดับขยับโลกขึ้นมา 106 หลังปลดล็อกคว้าแชมป์หวด WTA

ภายหลังที่ “รวงข้าว” ลัลนา ธาราฤดี นักเทนนิสหญิงไทย วัย 21 ปี ทำผลงานยอดเยี่ยม ด้วยการปลดล็อกคว้าแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยว ในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง ดับเบิลยูทีเอ 125 รายการ "ออสติน 125" ชิงเงินรางวัลรวม 115,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3,653,550 บาท) ที่เมืองออสติน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
จากผลงานดังกล่าวทำให้อันดับโลกของ ลัลนา ขยับขึ้นมา 18 ขั้นเลยทีเดียว โดยขยับจาก 124 มาอยู่อันดับ 106 ของโลก จากการจัดอันดับโลกล่าสุดของ สมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิง หรือ WTA ซึ่งเป็นอันดับโลกดีที่สุดตั้งแต่เจ้าตัวเล่นอาชีพมา โดยเวลานี้ เจ้าตัวยังรั้งอันดับ 1 ของนักเทนนิสหญิงไทย
ภาพ : Austin 125