ปาร์ตี้ลูกหนัง! แฟนบอลร่วมงาน “Final Call on Stage” ครั้งแรกสุดคึกคัก

PPTV Sports จัดงานปาร์ตี้รวมพลคนลูกหนังสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Final Call on Stage” ครั้งแรก แฟนบอลได้ใกล้ชิด และกระทบไหล่ กูรู-อินฟลูเอนเซอร์ ของช่อง พร้อมกิจกรรมสุดคึกคัก
PPTV Sports ได้ยกรายการ “Final Call” มาจัดแบบสด ๆ นอกสตูดิโอครั้งแรก ณ ร้าน หลงเลา-หลงวิภา เมื่อค่ำคืนวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา ด้วยบรรยากาศเหมือนคุยฟุตบอลกับเพื่อน พร้อมเล่นเกมส์แจกของรางวัลมากมาย
ภายในงานมีเหล่ากูรู และอินฟลูฯที่มีชื่อเสียงจากช่อง PPTV Sports และแขกรับเชิญนำโดย นิหน่า สุฐิตา, บี แหลมสิงห์, ป๊อป วีระพล, เม้ง ซัมเมอร์ฮิลล์, ต้น ตัวเทพฟุตบอล และ เจ้าหญิงโบนัสแห่งท็อตแน่ม มาร่วมพูดคุย ทักทายแฟนรายการ และวิเคราะห์เกมร่วมกันอย่างสุดมันส์
นอกจากนั้น แฟนบอลที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 200 คน ยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายจากผู้สนับสนุน บางกอกแอร์เวย์ และ Supersports อาทิ เสื้อลิเวอร์พูล-สเปอร์ส, หมวก, เก้าอี้สนาม ฯลฯ ก่อนชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่าง ลิเวอร์พูล พบ สเปอร์ส ด้วยบรรยากาศสุดคึกคัก