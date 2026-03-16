2 ลูกครึ่ง "ลิลลี่-อาริยา" ความหวังกระโดดน้ำไทยเปิดตัวเอเชียนเอจกรุ๊ป ก.ค.นี้

กระโดดน้ำไทยเปิดไพ่เด็ดได้ 2 ลูกครึ่งสาวติดธง พร้อมเปิดตัวศึกเอเชียนเอจกรุ๊ปกรกฎาคมนี้ตั้งเป้าแย่งทองมาเลเซียซีเกมส์ 2027 ด้านการสร้างยิมบกโดนชะลอหลังเอแบคบางนาไม่ให้พื้นที่ก่อสร้าง แถมขาดงบประมาณสนับสนุน
สุชาติ พิชิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนกระโดดน้ำทีมชาติไทย เปิดเผยว่า หลังจากจบภารกิจซีเกมส์ที่ไทยได้มา 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ตอนนี้นักกีฬาทีมชาติไทยก็เข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมแล้ว เพื่อเตรียมทีมลงแข่ง 2 รายการคือ เอเชียนเอจกรุ๊ป ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนกรกฎาคมนี้ กับ เอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่นในเดือนกันยายน ซึ่งตอนนี้ปัญหาสำคัญของการพัฒนากีฬากระโดดน้ำคือเรื่องของยิมบก ที่เคยมีข่าวว่าจะทำการก่อสร้างอาคารเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ แต่ล่าสุดได้ชะลอแผนก่อสร้างไว้ก่อนเนื่องจากผู้สนับสนุนยังไม่ได้เซ็นงบประมาณให้และทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (เอแบค บางนา) ไม่ให้พื้นที่ในการก่อสร้าง ทำให้ตอนนี้เหลือเพียงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต เพียงแห่งเดียวที่จะก่อสร้างอาคารยิมบกได้
สุชาติ ยังเผยต่อว่า แม้จะเป็นข่าวที่น่าผิดหวังของวงการกระโดดน้ำที่แผนการสร้างยิมบกถูกชะลอลงไป แต่ก็ยังมี 1 ข่าวดีมาให้ชื่นใจคือ ลิลลี่ ประทีป นักกีฬากระโดดน้ำลูกครึ่งไทย-เยอรมัน ได้คัมแบ็กกลับมาเล่นกระโดดน้ำอีกครั้ง หลังจากที่ก่อนหน้านี้เล่นกีฬายิมนาสติก โดย ลิลลี่ ถือว่าเป็นนักกีฬากระโดดน้ำหญิงที่มีพรสวรรค์ เคยคว้า 3 เหรียญทองชิงแชมป์ประเทศไทยปี 2566 ติดทีมซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่กัมพูชา ซึ่งการที่ ลิลลี่ กลับมาในครั้งนี้ด้วยวัย 16 ปี ก็ทำให้ทีมมีความมั่นใจว่าจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับกระโดดน้ำหญิง นอกจากนี้ยังมี อาริยา สุวรรณ ดาวรุ่งลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น วัย 14 ปี ที่ตอนนี้ฝึกซ้อมอยู่สหรัฐอเมริกา ที่พร้อมจะติดธงไทยลงแข่งนานาชาติเช่นกัน
สุชาติ ยังกล่าวต่อว่า นักกีฬากระโดดน้ำสาวลูกครึ่งทั้ง 2 คนนี้ จะลงแข่งขันแมตช์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในปีนี้คือการแข่งขันเอเชียนเอจกรุ๊ป ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (เอแบค บางนา) เพื่อประเมินศักยภาพทั้ง 2 คน ก่อนที่จะต้องเป้าในศึกซีเกมส์ 2027 ที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีการบรรจุชิงชัยกีฬากระโดดน้ำมากถึง 13 เหรียญทอง และทีมกระโดดน้ำไทยหากได้รับการสนับสนุนก็พร้อมที่จะแย่งเหรียญทองกับเจ้าภาพมาเลเซียแน่นอน
"ตอนนี้แผนการดำเนินงานของฝ่ายกีฬากระโดดน้ำเรามอง 3 รายการใหญ่คือ เอเชียนเอจกรุ๊ป, เอเชียนเกมส์ และ ซีเกมส์ ซึ่งจะเป็น 3 รายการที่ต่อเนื่องกัน นักกีฬาหญิงลูกครึ่ง 2 คนจะเป็นกำลังหลักในศึกซีเกมส์ 2027 ส่วนเอเชียนเกมส์ 2026 จะเป็น ชวัลวัฒน์ จันทผดาวัลย์ ที่ได้เหรียญทองซีเกมส์ แต่ด้วยอายุของเขาที่ปีนี้ 28 ปี อาจจะอำลาทีมชาติในเร็วๆนี้ ทำให้ทีมจะต้องเร่งพัฒนานักกีฬาชายควบคู่กับการฝึกลิลลี่และอาริยา แต่จะให้ดีที่สุดคือการมียิมบกจะทำให้การฝึกนักกีฬามีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เพราะทุกวันนี้ต่างประเทศที่แข่งกระโดดน้ำด้วยกันยังสงสัยว่าไทยไม่มียิมบก แล้วจะฝึกนักกีฬาไทยให้ไปสู่ความเป็นเลิศได้อย่างไร" สุชาติ กล่าว