ศึกคัดตัวปืนลูกซองรณยุทธฯสนาม 5 ที่อุบลฯ "ธนาวดี" ไม่พลาดเป้าคว้าแชมป์โมดิฟายด์ ดิวิชั่นหญิง

สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันปืนสั้นและลูกซองรณยุทธ ในรายการ Ubon Ratchathani Ipsc Handgun-Shotgun championship ประจำปี 2026 ที่ สนามกีฬายิงปืนรณยุทธจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 14 - 15 มี.ค.69 โดย มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันปืนสั้น จำนวน 61 คน และการแข่งขันลูกซองจำนวน 80 คน โดยเฉพาะการแข่งขันลูกซองรณยุทธในครั้งนี้ เป็นแมตช์คัดตัวนักกีฬาลูกซองรณยุทธทีมชาติไทย สนามที่ 5 จาก 7 สนาม เพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันลูกซองรณยุทธ ชิงแชมป์โลก 2026 ที่ ประเทศ กรีซ ในเดือนกันยายนปีนี้
สำหรับผลการแข่งขันในสนามนี้นับว่ามือปืนแต่ละคนต่างตั้งใจทำผลงานกันเต็มที่ เนื่องด้วยคะแนนสะสมรวมในแต่ละดิวิชั่นค่อนข้างสูสี ในสนามนี้จึงต้องแย่งกันเพื่อคว้าแชมป์ให้ได้ โดยเฉพาะในประเภทโทดิฟายด์ ดิวิชั่นหญิง ธนาวดี เพิกแย้ม มือปืนสาวดีกรีแชมป์โลก เมื่อปี 2566 ยังคงไม่พลาดเป้าคว้าแชมป์ในสนามนี้ได้ตามคาด
ด้านผู้ชนะเลิศในรายการอื่นๆ มีดังนี้ ประเภท โอเพ่น ดิวิชั่น ชาย พันตำรวจโทวิศิษฎ์ ศรียาภัย, หญิง นางสาวพิมพ์มาดา เลิศไกร, ประเภทสแตนดาร์ด ออโต้ ดอวิชั่น ชาย นายปองพล กุลชัยรัตนา, หญิง เด็กหญิงปณิชา ศิรวงศ์เดชา, ประเภทสแตนดาร์ด แมนนวล ดิวิชั่น ชาย นายวิษณุ พวงลำเจียก, ประเภท โมดิฟายด์ ดิวิชั่น ชาย นายวัชรพล เจริญเดชกุล
หลังการแข่งขัน นาย วรพล กุลชัยรัตนา อุปนายกสมาคมฯ กล่าวว่า ขอขอบคุณ สมาคมกีฬายิงปืนจังหวัดอุบลราชธานี ที่จัดการแข่งขันได้ดี และประทับใจนักกีฬาทุกคน สนามนี้เป็นสนามคัดตัวนักกีฬาทีมชาติ ที่สมาคมฯจะส่งไปชิงแชมป์โลกที่ประเทศกรีซ ในเดือนกันยายนนี้ โดยจะนำคะแนนที่ดีที่สุดจำนวน 4 สนาม จากทั้งหมด 7 สนาม มาเป็นคะแนนรวมสำหรับการคัดตัว
"น่าดีใจที่ผ่านมา 5 สนามมีนักกีฬาที่สนใจร่วมคัดตัวเป็นจำนวนมาก และอีก 2 สนามที่เหลือจะมีขึ้นที่ สมาคมกีฬายิงปืนจังหวัดสมุทรปราการ ในสัปดาห์หน้านี้ และ สนามสุดท้าย จะเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นที่สนามของสมาคมฯ เช่นกันในต้นเดือนเมษายนนี้" อุปนายกสมาคมฯกล่าว