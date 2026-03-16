สุดประทับใจชาวนครปฐม! ‘GULF-AIS’ จัดศึก “DREAM MATCH” ขนทัพดารา-อินฟลู ดวลแข้ง ทัพหลวง ปลุกพลังบอลท้องถิ่น
เต็มอิ่มไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม สำหรับชาวจังหวัดนครปฐม กับศึกฟุตบอลแมตช์พิเศษ “DREAM MATCH แรงบันดาลใจบอลไทย ปลุกพลังบอลท้องถิ่น” ที่สนามทัพหลวง ยูไนเต็ด จานเด็ด สเตเดียม จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2569 ที่สร้างปรากฏการณ์ด้วยการนำทีมรวมดาราอินฟลูเอ็นเซอร์ชื่อดังมาฟาดแข้งกับสโมสร “ทัพหลวง ยูไนเต็ด” ทีมระดับตำบลใน “บีวายดี ดอลฟินส์ ลีกสาม” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและปลุกกระแสฟุตบอลชุมชนให้กลับมาคึกคัก พร้อมเปลี่ยนรายได้จากการจำหน่ายบัตรเป็นอุปกรณ์การเรียนมอบให้โรงเรียนในพื้นที่
ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณอมร เอี่ยมศรีพงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านองค์กรสัมพันธ์ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF และ คุณสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านสื่อสารองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีกิจกรรมที่อัดแน่นตลอดทั้งวัน ทั้งบูทกิจกรรมจาก AIS, IMANE และร้านค้าท้องถิ่น ส่วนภายในสนามก็มีกิจกรรม Football Clinic กิจกรรมสอนทักษะฟุตบอลสุดพิเศษ นำทีมโดย ศิวา พิกุลหอม แนวรุกตัวจี๊ด และ สิวะพงษ์ พานแก้ว นายทวารตัวเก่ง พร้อมด้วยทีมงานสต๊าฟโค้ชของ ทัพหลวง ยูไนเต็ด ที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนกว่า 50 คน
จากนั้นก็เข้าสู่แมตช์การแข่งขันอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีเซอร์ไพรส์เด็ดมาฝากแฟนๆ ทัพหลวง ยูไนเต็ด ด้วยการปรากฏตัวของ “เท่ง เถิดเทิง” ที่รับเหมาทั้งตำแหน่ง โค้ช-นักเตะ-กัปตันทีม ลงสนามให้กับทีมรวมดาราอินฟลูเอ็นเซอร์ และดาราชื่อดัง นำโดย “แท่ง” ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, อาไท กลมกลิ๊ก ขณะเดียวกัน ทางฝั่ง ทัพหลวง ยูไนเต็ด ก็มีแขกรับเชิญพิเศษอย่าง “บี๋” สวิช เพชรวิเศษศิริ, หนู มิเตอร์ และ “อั๋น” อัครพรรฒ บุนนาค มาร่วมฟาดแข้ง โดยผลการแข่งขันจบลงไปอย่างสนุก เสมอกัน 3-3 ในเวลาปกติ และดวลจุดโทษ เป็นฝั่งทัพหลวง ยูไนเต็ด เอาชนะไปด้วยสกอร์รวม 6-5
ปิดท้ายความประทับใจโดย AIS ได้ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลให้กับโรงเรียนวัดม่วงตารศ เพื่อเป็นการต่อยอดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของโครงการ
กิจกรรม “Dream Match แรงบันดาลใจบอลไทย ปลุกพลังบอลท้องถิ่น” ในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความมุ่งมั่นจาก “GULF-AIS บอลไทยเพื่อคนไทย” ที่จะเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมฟุตบอลในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงคนไทยทั่วประเทศ โดยเน้นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับฟุตบอลระดับท้องถิ่น สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวงการลูกหนังและส่งต่อโอกาสดีๆ ให้กับเยาวชนไทย เพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนฟุตบอลไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ส่วนสนามต่อไป จะเดินทางไปเยือนที่ไหน รอติดตามความเคลื่อนไหวกันได้