พล.อ.สมควร มอบรางวัล ในการยิงปืน "HUA HIN IDPA Championship 2026"

พล.อ.สมควร ทองนาค เป็นประธานพิธีปิดและมอบรางวัล ในการแข่งขันกีฬายิงปืน "HUA HIN IDPA Championship 2026" 14-15 มี.ค. 69 ที่ สนามสมาคมกีฬายิงปืนหัวหิน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2569 ที่สนามกีฬายิงปืนหัวหิน ต.บ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน ในรายการ "HUA HIN IPSC HANDGUN Championship 2026" จัดแข่งขันกันระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2569 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ โดยมี พล.อ.สมควร ทองนาค พร้อมด้วย นายชาญชัย กรรณสูต นายกสมาคมกีฬายิงปืนหัวหิน และประธานบริษัท ไทยอามส์ จำกัด และ ร่วมเป็นประธานจัดการแข่งขันฯ โดยมีนักกีฬายิงปืนเข้าร่วมแข่งขัน 230 คนที่เข้าร่วมชิงชัย โดยการจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภทปืนต่างๆ จำนวน 11 ดิวิชั่นปืน แบ่งเป็นประเภท 7 กลุ่ม มีถ้วยเกียรติยศในการแข่งขันจำนวน 28 รางวัลเและเหรียญ 259 รางวัล ซึ่งการแข่งขันในรายการนี้ได้รับความสนใจจากนักกีฬาทั่วประเทศ ที่เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก
หลังจบการแข่งขันมีพิธีปิดและมอบถ้วยรางวัลเกียรติและเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬายิงปืนที่ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬายิงปืน ในรายการ "HUA HIN IPSC HANDGUN CHAMPIONSHIP 2026" ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ. สมควร ทองนาค เป็นประธานพิธีปิดและมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฯ และให้เกียรติขึ้นมอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬายิงปืนทุกรุ่นที่ชนะเลิศในการแข่งขันฯ ในครั้งนี้
สรุปผลการแข่งขันฯ มีดังนี้
1. Overall จิรเมศ อมตวิศุทธิ์
2.Most Accurate มนตรี พิมพ์เชื้อ
3.Lady Champion กัญญณัท ประเสริฐเจริญสุข
Division Champion จำนวน 11 รางวัล
1. SSP เติงซิง ชาน
2.ESPฉัตรบดินทร์ บุญยวีร์ภักดีกุล
3.CCPกฤตษณ เลิศฤทธิ์วิมานแมน
4.COจิรเมศ อมตวิศุทธิ์
5.CDPไต๋ บุนชิน
6.PCCน๊อต ธเนศ
7.BUGสมชาย เปล่งวิทยา
8. REVบรรณสรณ์ เครือประเสริฐ
9.SPDจักรนริทร์ โมลี
10.BUG Opticไว เกียรติศักดิ์
11.SPD Optic วรานนท์ ศรีวรานันท์
กลุ่ม PCC จำนวน 4 รางวัล
1.Most Accurate PCC
ศศิรินทร์ โคดม
2.Overall PCC Lady
ศศิรินทร์ โคดม
3.PCC Seniorอัมพร วชิรวรคาม
4.PCC LE and Mil กริช เบ้าหัวดง
กลุ่ม Category 8 รางวัล
1.Law Enforcementมนตรี พิมพ์เชื้อ
2.Military ชนินทร์ ป้องเคน
3.State Enterpriseศรันย์วิทย์ ฉัตรมงคล
4.Junior ศุภวิช ชัยนิลวงศ์
5.Seniorสยาม ศรีรองเมือง
6.Super Seniorพงศธร เทศวิศาล
7.Internationalหวง เล่ย
8International Lady งฝแมนซี่ คง
ทางด้าน นายชาญชัย กรรณสูต นายกสมาคมยิงปืนหัวหิน ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัล และขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้การจัดการแข่งขันในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยไปด้วยดีและขอชื่นชมและให้กำลังใจนักกีฬายิงปืนทุกคน ที่สู้สุดใจในการแข่งขันไม่ว่าจะผลออกมาเป็นอย่างไร ขอให้ภูมิใจที่ได้ทำเต็มที่ สำหรับการแข่งขันครั้งนี้เพื่อผลักดันนักกีฬายิงปืนทุกรุ่นไปสู่เป้าหมายระดับประเทศ และระดับนานาชาติ การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จ ทางสมาคมขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะที่ได้รับรางวัลในปีนี้ไปครอง