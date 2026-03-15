“ศุภนิดา” ทุบมือ 6 โลก ผงาดขนไก่สวิสโอเพ่น ปลดล็อคแชมป์แรกปี 2026

“เม" ศุภนิดา เกตุทอง หญิงเดี่ยวมือ 14 ของโลก ประเดิมแชมป์เวิลด์ทัวร์แรกในปี 2026 หลังระเบิดฟอร์มดุดัน เปิดเกมไล่ทุบ พูตี้ กุสุมา วาดานี่ มือ 6 ของโลก และเต็ง 1 ของรายการ จากอินโดนีเซีย 2-0 เกม 21-11, 21-15 ในรอบชิงชนะเลิศ หญิงเดี่ยว แบดมินตัน โยเน็กซ์ สวิส โอเพ่น 2026 รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300 ที่สวิสเซอร์แลนด์ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา ตามเวลาไทย
“ศุภนิดา” ซึ่งคว้าแชมป์รายการนี้ รับเงินรางวัล 18,750 เหรียญ หรือประมาณ 6 แสนบาท พร้อมคะแนนสะสมอีก 7,000 คะแนน ด้าน วาดานี่ รองแชมป์ รับเงินรางวัล 9,500 เหรียญ หรือประมาณ 3 แสนบาท ปลอบใจ พร้อมคะแนนสะสม 5,950 คะแนน
ขณะเดียวกันแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการนี้ ยังนับเป็นแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการที่ 3 ของ ศุภนิดา ต่อจาก ยูเอส โอเพ่น รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300 ในปี 2023 และ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2024 รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 500 ในปี 2024 ด้วย