“คีริน” สับ 1.02.39 ชม.เข้าเส้นชัย ทุบสถิติฮาล์ฟมาราธอนเมืองไทยที่นิวยอร์ค

คีริน ตันติเวท ลมกรดลูกครึ่งไทย-อเมริกัน เจ้าของ 3 เหรียญทองซีเกมส์ 2025 จารึกหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ให้วงการกรีฑาไทย ด้วยการทำลายสถิติฮาล์ฟมาราธอนประเทศไทย ในการแข่งขันนิวยอร์ค ฮาล์ฟ มาราธอน 2026 ที่สหรัฐอเมริกา ด้วยเวลาอย่างไม่เป็นทางการ 1:02:39 ชั่วโมง ซึ่งก็ทำให้เจ้าตัวจบเป็นอันดับที่ 19 ของการแข่งขันรายการนี้ด้วย
เวลาดังกล่าว ถือว่าดีกว่าที่ “เจ้าบิ๊ก” ณัฐวุฒิ อินนุ่ม เจ้าของสถิติเดิมได้ทำเอาไว้เมื่อปี 2019 เวลา 1:05:19 ชั่วโมง และกลายเป็นนักวิ่งไทยคนแรกที่วิ่งฮาล์ฟมาราธอน ซับ 1:03 ได้สำเร็จ
ทั้งนี้ หลังจบศึกซีเกมส์ 2025 ที่คว้า 3 เหรียญทอง จากระยะ 1,500, 5,000 และ 10,000 เมตร เจ้าตัวแสดงความตั้งใจที่จะลงแข่งขันในระยะฮาล์ฟมาราธอนและมาราธอนดูบ้าง ก่อนจะประเดิมลงแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนแรก ในรายการนี้ นิวยอร์ค มาราธอน พร้อมกับสับเข้าเส้นติดอยู่ในท็อป 20 อันดับแรกของประเภทชาย และยังทำสถิติประเทศไทยขึ้นใหม่ด้วย